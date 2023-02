Quando va in onda la prossima puntata di Che Dio ci Aiuti 7? Data e anticipazioni

Quando va in onda la prossima puntata di Che Dio ci Aiuti 7? E’ questa la domanda più ricercata dagli utenti considerando le modifiche ai palinsesti televisivi, e a maggior ragione quelli della Rai, in occasione del Festival di Sanremo. Come sempre infatti Sanremo stravolge la tv mettendo momentaneamente in stand-by, per una settimana letteralmente di fuoco, programmi e fiction che altrimenti andrebbero regolarmente in onda. Ma che dire a questo proposito della fiction con Francesca Chillemi?

Data e orario prossima puntata Che Dio ci Aiuti 7, quando va in onda

Calendario alla mano fan e telespettatori della fiction dovranno pazientare più del solito. Ad oggi infatti la prossima puntata della fiction, che sarebbe la quinta, è prevista sicuramente per giovedì 16 febbraio 2023 sempre in prima serata su Rai 1 dalle 21.25 (e in replica on demand su Rai Play). Questo salvo ulteriori cambiamenti nella programmazione. Non è da escludere infatti che, proprio per recuperare il “buco” settimanale di Sanremo, la Rai non decida di mandare in onda un doppio appuntamento nella settimana successiva magari in un altro giorno, oltre che a quello “canonico” di giovedì. Al momento però si tratta soltanto di un’ipotesi. Per saperne di più non ci resta che attendere ulteriori novità in merito.

Gli ascolti tv della serie con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi

Cosa è successo nella puntata del 2 febbraio della fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi e cosa vedremo nei prossimi episodi

Ma cos’è successo nell’ultima puntata? Nell’episodio 7, in onda giovedì 2 febbraio 2023 e dal titolo “L’amore ti cambia“, Azzurra è convinta che Suor Teresa nasconda qualcosa. Indagando, ha incrociato una sua conoscenza. Ludovica è intanto andata a Roma con Cate per trovare un documento scomparso che potrebbe aiutare sua madre. Passato Sanremo dunque capiremo come proseguirà questa settima stagione della fiction.

Che Dio Ci Aiuti 7, chi è Fiorenza Pieri che interpreta Suor Teresa