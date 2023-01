Che Dio Ci Aiuti 7, chi è Fiorenza Pieri che interpreta Suor Teresa: età, carriera, film e serie tv, fidanzato e Instagram

Fiorenza Pieri, attrice fiorentina nata nel 1980, in “Che Dio ci aiuti 7” andrà a prendere il posto lasciato vacante in convento dal personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci. Nella serie televisiva della Rai, interpreterà Suor Teresa: un personaggio, che dicono i rumors, sarà pronto a conquistare i cuori dei telespettatori.

Fiorenza Pieri interpreterà Suor Teresa in Che Dio ci aiuti 7

Tra le novità di Che Dio ci aiuti, serie tv che tornerà sul piccolo schermo con gli episodi della settima stagione a partire dal 12 gennaio, c’è Fiorenza Pieri, attrice e regista toscana, già nota al pubblico per i suoi numerosi ruoli al cinema, in televisione e a teatro. In Che Dio ci aiuti 7 Fiorenza Pieri sarà Suor Teresa Monachini, una giovane religiosa che si aggiungerà alle sorelle del Convento degli Angeli mescolando gli equilibri esistenti.

Suor Teresa, introdotta come una fervida esegeta, interprete di testi biblici, avrà fin dal primo momento degli scontri con Azzurra, che nella serie ha il volto di Francesca Chillemi. Il personaggio della Chillemi, già molto amato dal pubblico, guadagnerà spazio nelle nuove puntate. Non ci sono molte anticipazioni su Suor Teresa ma è possibile che gli autori per lei abbiano costruito un personaggio con un segreto da scoprire. Suor Teresa sostituirà in modo graduale Suor Angela di Elena Sofia Ricci, personaggio centrale della serie che sarà presente nella prima parte della stagione. In totale, la stagione sette è composta da venti episodi e andrà in onda per dieci prime serate.

L’esperienza teatrale di Fiorenza Pieri

Fiorenza Pieri è un volto noto del piccolo e del grande schermo. Nata a Firenze nel 1980 ha esordito come attrice sul palcoscenico del Teatro Stabile di Genova per proseguire al Teatro Astra di Torino dove ha iniziato anche a lavorare come regista. Nel 2018, al Teatro Nazionale di Genova, cura la regia di Aeroplani di carta di Elise Wilk. Nel contempo, si occupa di preparazione per giovani attori insieme a Enzo Paci e Maurizio Lastrico.

Parallelamente, Pieri inizia a recitare in ruoli per la tv e il cinema. Sul grande schermo, figura nel cast di Il mattino ha l’oro in bocca (2008), Terror Take Away (2018) e Mai Scherzare con le Stelle! (2020). Dal 2018 arriva anche la tv che regala a Fiorenza Pieri una nuova popolarità. Il suo primo ruolo è nella terza stagione di Tutto può succedere con protagonisti Pietro Sermonti e Maya Sansa. Nel 2019 è la volta di Non Mentire e Io ti cercherò, due prodotti televisivi diretti dall’apprezzato Gianluca Maria Tavarelli.

La serie televisiva DOC con Luca Argentero

Fiorenza Pieri prende poi parte al cast di Doc – Nelle tue mani col personaggio di Monica Moroni. Il medical drama con Luca Argentero è uno dei maggiori successi televisivi delle ultime stagioni. Da un successo televisivo all’altro. Fiorenza Pieri lavora sul set di Blanca, serie noir con Maria Chiara Giannetta. Nello show l’attrice fiorentina è Marinella. Tra gli ultimi ruoli del suo curriculum, Odio il Natale, la serie Netflix visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. L’attrice interpreta Margherita, la sorella della protagonista Pilar Fogliati. Odio il Natale è stato uno dei titoli più visualizzati della stagione delle feste ed ha raggiunto buoni risultati tra le serie tv in streaming non in lingua inglese.

Vita privata e Instagram

L’artista è una persona molto riservata e tiene top secret tutte le informazioni riguardanti il suo stato sentimentale e la sua famiglia. Su Instagram, la possiamo trovare all’account @fiorenzapieri. Qui, la seguono 3.154 followers. All’interno, pubblica scatti legati alla vita privata e dei suoi lavori cinematografici o teatrali.