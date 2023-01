Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni prima puntata: trama episodi di giovedì 12 gennaio 2023

Il conto alla rovescia si può attivare perché l’attesa, dopo anni, è finalmente finita. E questa sera su Rai 1, in prima serata, andrà in onda la prima e imperdibile puntata di Che Dio ci Aiuti, la serie tv di successo giunta alla sua settima stagione. Ma cosa succederà stasera? Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, ci sarà? Vi ricordiamo, stando alle anticipazioni, che l’attrice ha lasciato il ruolo e sarà presente solo in alcuni episodi. Il ‘testimone’, infatti, è passato nelle mani di Azzurra, interpretata dall’attrice Francesca Chillemi, che ora è diventata suora.

Come era finita la sesta stagione di Che Dio ci Aiuti

Ma facciamo un passo indietro. La sesta stagione di Che Dio ci aiuti era terminata con Suor Angela ed Azzurra. La prima aveva accettato di mettersi alla guida del convento, dopo la partenza di Suor Costanza, mentre Azzurra era diventata suora. E proprio da qui si ripartirà nella prossima stagione: con new entry e nuove storie da raccontare.

Che Dio ci Aiuti 7: quando inizia su Rai 1, quante puntate sono, cast e ultime news su Suor Angela

Gli episodi di stasera di Che Dio ci Aiuti 7

Stando alle anticipazioni, questa sera saranno due gli episodi che andranno in onda, subito dopo il classico appuntamento con i Soliti Ignoti. Nel primo episodio della settima stagione, intitolato ‘Giudizi universali’, Emiliano si accorgerà di un cambiamento in Suor Angela e cercherà di dirlo anche ad Azzurra. A complicare tutto, però, ci sarà l’arrivo al convento degli angeli di Assisi di Suor Teresa. E di due nuove ragazze: Ludovica e Cate.

Nel secondo e ultimo episodio della serata, Suor Angela inizierà a fare i conti con i sensi di colpa per aver lasciato Luisa ed Elia, dopo che Sara ha trovato un bambino e l’ha portato in convento. Azzurra cercherà di aiutarla, ma tra Sara ed Emiliano la complicità non si può certo nascondere: nascerà l’amore? Chissà…

Cast e quante puntate sono

Nel cast, almeno per le prime puntate, troveremo Elena Sofia Ricci (Suor Angela), poi ci sarà Suor Costanza interpretata da Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi. Suor Teresa, new entry, sarà interpretata da Fiorenza Pieri, poi ci sarà Emma Valenti (nel ruolo di Ludovica) e Federica Pagliaroli in quello di Sara. Presente anche Pierpaolo Spollon nel ruolo di Emiliano. Nella settima stagione saranno 20 gli episodi, 2 a settimana, quindi la serie terrà compagnia al pubblico per ben 10 serate. Tra risate e casi da risolvere.