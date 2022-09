Elena Sofia Ricci: chi è, età, carriera, oggi, marito, figlie, Instagram, serie tv, dove vive, teatro

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica, dopo il debutto e il successo della scorsa settimana, con Da noi a ruota libera, il programma che vede alla conduzione Francesca Fialdini. Oggi in studio arriverà l’attrice Elena Sofia Ricci, ora impegnata a teatro in veste di regista con lo spettacolo ‘Fedra’ di Seneca. L’attrice, amatissima dal pubblico, si racconterà proprio a ruota libera, senza freni.

Dagli esordi al debutto di Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci, pseudonimo di Elena Sofia Barucchieri è nata a Firenze il 29 marzo del 1962, figlia dello storico Paolo Barucchiere e della scenografa Elena Ricci Poccetto. Elena è annoverata tra le migliori attrici italiane e nel corso della sua carriera di attrice ha vinto numerosi premi, tra cui due David di Donatello per la migliore attrice protagonista e un David di Donatello per la migliore attrice non protagonista.

Elena Sofia ha esordito giovanissima in teatro. Ha collezionato un successo dopo l’altro nel corso della sua brillante carriera, tra cinema e piccolo schermo.

Il successo al cinema e in tv

Ecco alcuni dei suoi successi al cinema, tutti i film:

Arrivano i gatti

Canto d’amore

Zero in condotta

Impiegati

Una domenica sì

Ultimo minuto

Burro

In nome del popolo sovrano

Persone perbene

Ho ucciso Napoleone

L’amore rubato

Supereroi (l’ultimo, nel 2021)

In televisione, invece, non si può non ricordarla nelle vesti di Suor Angela nella serie tv Che Dio Ci Aiuti. Recentemente, però, ha preso parte al film tv Rita Levi Montalcini, al docu film Illuminate Mariangela Melato e alla serie tv Le fate ignoranti.

Chi è l’ex compagno, marito, figli

Elena Sofia Ricci nel 1996 ha messo al mondo la figlia Emma, nata dalla relazione con Pino Quartullo. Elena è però sposata con il compositore Stefano Mainetti dal 20 ottobre del 2001 e insieme hanno avuto una figlia, Maria.

Instagram di Elena Sofia Ricci

Non ha un profilo Instagram ufficiale, ma una fan page molto seguita.