Quando va in onda la seconda puntata di Fiori sopra l’inferno? Data e anticipazioni

Quando va in onda la seconda puntata di Fiori sopra l’inferno? E’ questa una delle domande più ricorrenti in questo momento dopo l’esordio in tv della nuova serie targata Rai. Per tre prime serate la fiction con Elena Sofia Ricci ci terrà compagnia con una storia davvero avvincente basata sul romanzo della scrittrice Ilaria Tuti. Ma quando tornerà l’appuntamento in tv per il secondo appuntamento? E cosa ci aspetterà? Ecco tutte le informazioni in merito!

Cosa è successo nella prima puntata della nuova fiction con Elena Sofia Ricci

Vediamo intanto cosa è successo nella prima puntata andata in onda lunedì 13 febbraio 2023 di Fiori Sopra l’inferno. Forte, tagliente e caparbia, trovare le risposte è il mestiere di Teresa. Ma cosa accade quando, a causa dei primi sintomi dell’Alzheimer, sono le domande a sparire? E’ questa la difficoltà che fa da sfondo alla fiction. Nel primo episodio il Commissario Teresa Battaglia (Elena Sofia Ricci), accompagnata dall’Ispettore Capo Giacomo Parisi, arriva a Travenì per indagare sulla morte dell’ingegner Valent. Poco dopo, sulla scena del crimine giunge anche l’Ispettore Massimo Marini, nuovo membro della squadra e nuova vittima designata. Teresa non perde tempo e lo mette subito alla prova: dovrà trovare gli occhi della vittima. L’ispettore esegue, si incammina nel bosco ma trova uno strano feticcio lasciato dal killer. Dalla parte opposta del promontorio 4 bambini: Mathias, Diego, Oliver e Lucia si incontrano all’Orrido, il loro posto segreto, ignari che qualcuno li stia spiando. Si tratta del Fantasma che Lucia sostiene di vedere nel bosco? Teresa Battaglia non riesce a profilare il killer e, come se non bastasse, iniziano a manifestarsi i primi sintomi dell’Alzheimer. Intanto, un’ombra si muove nel buio e si ferma a pochi metri dalla casa dei Valent.

Quando va in onda il secondo episodio di Fiori Sopra l’inferno

A questo punto non ci resta che attendere la prossima settimana: il secondo appuntamento con Fiori Sopra l’Inferno (episodi tre e quattro) ci aspetta infatti lunedì 20 febbraio 2023 sempre in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21.25. La prima settimana di marzo invece l’ultimo appuntamento con gli episodi cinque e sei. Ricordiamo che la fiction è una co-produzione Rai Fiction-Publispei, per la regia di Carlo Carlei, con il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission e la collaborazione della Polizia di Stato.

Anticipazioni Fiori Sopra l’Inferno, trama terzo e quarto episodio lunedì 20 febbraio 2023

Nel terzo episodio Marini aiuta Teresa: insieme si dirigono a scuola. L’uomo dal tabarro vede una vettura che quasi investe una signora; lo stesso ferma e colpisce l’auto. Teresa e Marini assistono alla scena. A seguire l’episodio numero 4: Knauss va via in ambulanza e gli amici riconoscono l’aggressore. David descrive l’uomo a Teresa: il papà di Lucia viene fermato. Intanto, allo stavolo, i bambini fanno un’orribile scoperta.

