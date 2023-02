Fiori sopra l’inferno, anticipazioni prima puntata: trama episodi di lunedì 13 febbraio, i casi di Teresa Battaglia

L’attesa è finita e il conto alla rovescia si può attivare: questa sera su Rai 1, a partire dalle 21.20 circa, subito dopo I Soliti Ignoti di Amadeus, prenderà il via la serie tv Fiori sopra l’inferno – i casi di Teresa Battaglia. Protagonista l’attrice Elena Sofia Ricci, che ‘svestirà’ i panni di Suor Angela per interpretare una detective in questa miniserie televisiva thriller ad alta tensione. Tratta dal romanzo di successo di Ilaria Tuti. Ma cosa succederà nella prima puntata di stasera?

Episodi di stasera di Fiori sopra l’inferno

La serie ha come ‘sfondo’ quello di Travenì, un piccolo paese di montagna. E come protagonista la profiler Teresa Battaglia, una donna di 60 anni che dovrà indagare su un killer che, per difendere alcuni bambini trattati male, lascia dietro di se una scia di sangue. Nel primo episodio di stasera la Battaglia dovrà indagare sulla morte di un ingegnere, ma dovrà fare i conti anche con i sintomi dell’Alzheimer. Nel secondo episodio, invece, si scopre che l’uomo misterioso è un certo Cristian Lusar, anche se le impronte digitali sono diverse da quelle trovate sulla scena del crimine. Cos’altro succederà? Tra vicoli, silenzi, inconfessabili segreti e un killer da trovare.

Nella prima serata, nel dettaglio, Teresa Battaglia, insieme all’ispettore Giacomo Parisi, arriva a Travenì per indagare sulla morte dell’ingegner Valent. Poco dopo, sulla scena del crimine, arriva l’ispettore Massimo Marini: Teresa non perde tempo, lo mette alla prova, lui dovrà trovare gli occhi della vittima. Dalla parte opposta del promontorio 4 bambini, Mathias, Diego, Oliver e Lucia, si incontrano all’Orrido, il loro posto segreto ignari che qualcuno li stia spiando. Si tratta del Fantasma che Lucia sostiene di vedere nel bosco? Teresa non riesce a profilare il killer e, come se non bastasse, iniziano a manifestarsi i primi sintomi della sua malattia: l’Alzheimer precoce.

Quante puntate sono, cast

La miniserie televisiva, come anticipato, è tratta dal romanzo di Ilaria Tuti ed è composta da 6 episodi, che verranno trasmessi nel corso di 3 serate. Nel cast, oltre alla protagonista Elena Sofia Ricci, anche Giuseppe Spata (giovane ispettore Massimo Marini), Lorenzo Acquaviva, Urs Remond, Luigi Petrucci, Lorenzo McGovern Zaini, Vittorio Garofalo, Gianluca Gobbi (l’ispettore capo Giacomo Parisi). Fiori sopra l’inferno, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda per l’ultima puntata lunedì 27 febbraio. Ricordiamo che si può seguire in diretta tv, ma anche in streaming (e gratuitamente) sul portale Rai Play.