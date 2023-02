Quante sono le puntate di Fiori sopra l’inferno? Trama, cast e anticipazioni

Fiori sopra l’inferno: quante puntate?

Per quanto riguarda la durata della serie, in totale gli episodi della nuova fiction RAI sono sei, e tutti della durata di circa 50 minuti. Su Rai 1 andranno in onda per due per volte, per tre appuntamenti in prima serata ed altrettante settimane. Facendo un rapido e semplice calcolo, l’ultima puntata sarà quella del 27 febbraio 2023.