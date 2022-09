Elena Sofia Ricci, chi è il marito Stefano Mainetti: età, carriera, figli, matrimonio e Instagram

Dopo il debutto della scorsa settimana, anche questa domenica tornerà Da noi a ruota libera, il programma che vede alla conduzione Francesca Fialdini. Tra gli ospiti ci sarà anche Elena Sofia Ricci, una delle attrici italiane più amate di sempre e protagonista di numerosi film e serie tv. Scopriamo chi è il marito dell’attrice, Stefano Mainetti.

Stefano Mainetti: chi è, età. opere

Stefano Mainetti è un famoso musicista nato a Roma l’ 8 agosto 1957. E’ un compositore e direttore d’orchestra italiano, autore di colonne sonore.. Ha frequentato l’università ed il Conservatorio di Santa Cecilia diplomandosi in Composizione. Ha studiato direzione d’orchestra con Stefano Croci ed Ennio Nicotra. Docente di Composizione per la Musica Applicata alle Immagini presso il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, Stefano è uno dei fondatori dell’ACMF, Associazione Compositori Musica per Film.

Mainetti partecipa alla “Carta 18-XXI”, un collettivo di artisti, scienziati e filosofi riuniti da Emmanuel Demarcy-Mota con lo scopo di promuovere il teatro internazionale per i giovani. Nel corso della sua carriera ha lavorato anche con Andrea Bocelli e Placido Domingo. Tra le colonne sonore più famose troviamo Shooter – Attentato a Praga di Ted Kotcheff, Silent Trigger e Talos – L’ombra del faraone di Russell Mulcahy.

Il matrimonio con Elena Sofia Ricci

Stefano Mainetti è il marito di Elena Sofia Ricci dal 2003, anno del matrimonio. Prima di diventare sua moglie, la Ricci era stata sposata con lo scrittore Luca Damiani, dal quale ha poi divorziato a causa dei tradimenti di lui, che avuto anche una relazione extra coniugale con l’attrice e collega della Ricci, Nancy Brilli. Da ormai diciannove anni Stefano Mainetti e Elena Sofia Ricci vivono una storia d’amore meravigliosa. Mainetti è padre della secondogenita della Ricci, Maria Mainetti, nata nel 2004.