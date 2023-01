Che Dio ci Aiuti 7, Elena Sofia Ricci dice addio a Suor Angela: il messaggio sui social

Elena Sofia Ricci sui social ha salutato il personaggio di Suor Angela alla vigilia della settimana stagione di Che Dio ci aiuti, la serie campione d’ascolti in partenza su Rai1. Ecco cosa ha scritto.

Elena Sofia Ricci dice addio a Suor Angela in Che Dio Ci Aiuti 7

E’ tempo di addio a Che Dio ci aiuti, la serie televisiva creata da Mauro Graiani con Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi, Valeria Fabrizi e Gianmarco Saurino. Dopo il grandissimo successo di critica e pubblico, la settima stagione parte nel segno di un “addio” da parte di uno dei protagonisti principali. Si tratta di Suor Angela interpretata magistralmente da Elena Sofia Ricci che sui social ha voluto salutare il suo personaggio con parole di grande affetto.

“Amo Suor Angela… le ho dato io il nome di mia nonna…colei che per prima vide nella bambina che ero, l’attrice che sono diventata. E oggi io rivolgo quello stesso sguardo verso tanti ragazzi che vogliono fare questo mestiere ,con la stessa tenerezza che ho ricevuto”. Non solo, l’attrice ha poi indirizzato un pensiero a Francesca Chillemi che interpreta il ruolo di Azzurra Leonardi a cui passa il testimone: “Ora guardo Francesca Chillemi Official. Sono felice di passarle il testimone. Vai tesoro !! Sono orgogliosa di te ! Sempre più bella dentro e fuori ! Ti voglio bene. Zia Follia. Vi aspettiamo tutti giovedì 12 su Rai uno!”.

Arriva Francesca Chillemi

Cosa succederà nelle nuove puntate di Che Dio ci aiuti 7 in partenza da giovedì 12 gennaio 2023 in prima serata su Rai1? Stando alle anticipazioni trapelate sui primi episodi, Suor Angela commetterà un errore; una svista che costringerà la Suora più amata del piccolo schermo ad abbandonare il convento passando così il testimone alla giovane novizia Azzurra. Un cambio di testimone tra Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi, a cui toccherà il compito di non far rimpiangere Suor Angela, uno dei personaggi più amati di sempre delle fiction tv.