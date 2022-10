Francesca Chillemi: chi è, età, carriera, vita privata e Instagram dell’ex Miss Italia

Francesca Chillemi è un’attrice ed ex modella italiana eletta Miss Italia nel 2003. Recentemente è impegnata nella serie televisiva Viola come il mare ed il suo nome spicca assieme a quello dell’attore Can Yaman. E’ pertanto un volto molto noto sia nel mondo dello spettacolo che in quello televisivo. Scopriamo dunque più da vicino la sua storia.

La biografia dell’attrice Francesca Chillemi

La bella e brava Francesca Chillemi è un’attrice di successo, ex Miss Italia e show girl italiana, tra le altre cose. Lei è di origini siciliane ed ha avuto la fortuna di iniziare prestissimo la sua carriera: a soli 18 anni, infatti, viene subito eletta Miss Italia. E’ nata il 25 luglio 1985 a Barcellona Pozzo di Gotto ed è diplomata al liceo classico. Tanti i lavori ottenuti negli anni nel mondo del cinema (Cado dalle nubi, Natale da chef, Anima Bella) ma soprattutto della tv e delle serie televisive.

La carriera

Ex modella, attrice, conduttrice, personaggio televisivo, sono queste le voci più frequenti nel suo curriculum. Dopo la vittoria di Miss Italia la troviamo in alcune trasmissioni televisive come I Raccomandati ma anche nella fiction popolare negli anni 2000 Un medico in famiglia. Il debutto sul grande schermo arriva nel 2009 con il film Feisbum prima dell’interpretazione del ruolo di Luisa in Cado dalle Nubi con Checco Zalone.

Miss Italia nel 2003

E’ questo il suo primo grandissimo successo avvenuto nell’anno 2003 con l’elezione a Miss Italia. Un episodio cruciale che, come detto, ha dato inizio alla sua brillante carriera. Ha ricevuto la corona da Claudia Cardinale e dopo il successo è tornata in Sicilia per terminare gli studi conseguendo infine il diploma di maturità.

Film e serie tv

Nell’anno 2009, invece, debutta sul grande schermo interpretando alcuni ruoli in diversi film, a fianco anche di attori del calibro di Checco Zalone come visto. Nel 2010 fa parte del cast di “Squadra antimafia – Palermo oggi“, poi la troviamo anche in “Che Dio ci aiuti” oppure ne “L’isola di Pietro”.

Viola come il mare

Nel 2022 è stata impegnata con le riprese di Viola come il mare dove interpreta il ruolo della giornalista Viola al fianco di Can Yaman che invece ricopre il personaggio dell’Ispettore Francesco Demir. La serie si ispira ad un romanzo: “Conosci l’estate?”, scritto da Simona Tanzini.

Vita privata

Malgrado la sua giovane età, ad oggi è già madre di una splendida bambina che ha chiamato Rania. I suoi genitori si chiamano Salvatore Chillemi, Maria Sciotto. Dopo la relazione con Francesco Scianna si è legata sentimentalmente a Stefano Rosso, figlio del fondatore del marchio di moda Diesel. Il loro amore è stato sancito anche dalla nascita di una figlia, Rania, nata nel 2016. Ad oggi, Francesca vive felicemente a New York, trasferitasi insieme al compagno.

Il presunto flirt con Can Yaman

mostra del cinema di Venezia. I due non solo erano vestiti in modo coordinato, ma sembrava anche esserci dell’intesa. In passato è stata al centro di un gossip secondo cui tra lei e Can Yaman ci sarebbe stato del tenero in occasione della. I due non solo erano vestiti in modo coordinato, ma sembrava anche esserci dell’intesa.

Instagram