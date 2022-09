Francesca Chillemi sfila con Can Yaman a Venezia: la coppia è in coordinato sul red carpet

Venezia 79. Continua a regalare intense emozioni la 79esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, certamente uno degli eventi più attesi dell’anno che durerà fino al prossimo 10 settembre, con le star che presenteranno i loro nuovi lavori filmografici in anteprima mondiale.

Francesca Chillemi e Can Yaman insieme e coordinati sul red carpet

Proprio ieri, martedì 6 settembre, si è tenuta la prima de Il Signore delle Formiche di Gianni Amelio e, oltre ai protagonisti della pellicola che hanno sfilato sul tappeto rosso, ad attirare l’attenzione degli astanti presenti sono stati anche, e soprattutto, Francesca Chillemi e Can Yaman. I due si trovano in zona per presentare la fiction di Canale 5 Viola come il mare.

I due, per l’occasione, hanno quindi deciso di calcare il famosissimo tappeto rosso insieme, fianco a fianco, con vestiti ed abiti coordinati. Inoltre, c’è chi non ha mancato di alimentare anche i gossip impliciti della scena, spingendo la mano si di un presunto flirt tra le due celebrità.

Possibile flirt?

Ad ogni modo, la Chillemi è stata catapultata al centro del gossip fin da quando è sbarcata a Venezia, a dire il vero: essendo arrivata in scafo al fianco di Can Yaman, in molti hanno subito pensato a un possibile flirt già da allora, tanto da averle chiesto anche un bacio di coppia di fronte i riflettori.

La situazione sentimentale dei due

Ricordiamo però che le fonti ufficiali parlano di un Can Yaman single, scapolone di punta e osannato da tutte, mentre l’ex Miss Italia sarebbe legata felicemente a Stefano Rosso, dal quale nel 2016 ha avuto la figlia Rania. Il rapporto tra i due è dunque solo professionale ma questo non gli ha impedito di vestirsi coordinati in total black.

L’abito coordinato delle due star

E, quando si parla di stile, certo è che Francesca Chillemi a Venezia ha dimostrato di non avere nulla da invidiare alle star internazionali. Ha puntato sull’eleganza di Michael Kors con un completo tempestato di paillettes nere. Un crop senza spalline, con abbinata una gonna a tubino a vita alta lunga fino ai piedi e sandali silver con tacco alto. Il tutto, poi, felicemente completato dal rossetto rosso intenso e i capelli lisci e sciolti.

Anche Can Yaman ha scelto il total black per abbinarsi alla star: per lui abito su misura di Dolce&Gabbana con tanto di papillon e scarpe di vernice che non potevano mancare per un evento di tale portata.