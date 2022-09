Festival di Venezia, due baby attori di Pomezia nel nuovo film con Penelope Cruz

“L’immensità” è il titolo del nuovo film di Emanuele Crialese con Penelope Cruz e Vincenzo Amato. Nel cast della pellicola in concorso al Festival di Venezia anche due baby attori di Pomezia.

I baby attori di Pomezia al Festival di Venezia

Patrizio Francioni e Luana Giuliani debuttano insieme per la prima volta sul grande schermo. Patrizio vestirà i panni di Gino, mentre Luana interpreterà Adriana, una bambina che si sente maschio e che guarda la sua famiglia in crisi e la sua mamma (Penelope Cruz) ingabbiata dal matrimonio e compressa in un ruolo sociale che la reprime.

Un debutto importante nel mondo del cinema per i due giovani attori di Pomezia, città che ancora una volta si conferma ricca di nuovi talenti. Luana Giuliani, classe 2008, si era già distinta tra i pometini per essersi classificata prima al Trofeo Simoncelli di mini-moto nel 2018, a soli 10 anni.

Il film è attualmente in gara per il Leone d’oro a Venezia 79.

Data di uscita e cast completo

Distribuito da Warner Bros. Pictures, con una data di uscita italiana fissata al 15 settembre, L’immenso è il quinto lungometraggio diretto da Emanuele Crialese. Del cast fanno parte Penélope Cruz, Luana Giuliani, Vincenzo Amato, Patrizio Francioni, Maria Chiara Goretti, Penelope Nieto Conti, Alvia Reale, India Santella, Mariangela Granelli e Valentina Cenni.