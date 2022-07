Pomezia, doppia medaglia per Diana Bacosi ai Giochi del Mediterraneo (FOTO)

Hanno preso il via lo scorso 25 giugno i XIX Giochi del Mediterraneo quest’anno di scena a Orano, in Algeria. Tra i protagonisti della Nazionale Italia c’è stata anche Diana Bacosi, pluricampionessa nella specialità del tiro a volo. E anche questa volta l’atleta azzurra non ha tradito le attese.

Doppia medaglia per l’azzurra a Orano 2022

La Bacosi, per giunta nominata portabandiera del team azzurro, ha conquistato il podio nello skeet femminile. L’atleta, campionessa Olimpica a Rio de Janeiro nel 2016 e argento agli ultimi giochi olimpici a Tokyo, è arrivata terza, portandosi a casa la medaglia di bronzo. Nel misto invece, insieme a Tammaro Cassandro, la Bacosi ha conquistato invece l’argento.

I successi di aprile

L’ultimo periodo per l’atleta di origini toscane ma residente a Pomezia è davvero positivo. Ad aprile, lo ricordiamo, era arrivato infatti un altro oro al Gran Premio FITAV con le gare che in quel caso si erano svolte in quel caso a Lonato del Garda, in Provincia di Brescia in Lombardia.

Foto pagina Facebook Diana Bacosi