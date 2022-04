Pomezia, un altro oro per la campionessa di tiro a volo Diana Bacosi

Si arricchisce il palmares personale della pluripremiata campionessa italiana di tiro a volo Diana Bacosi. Nelle scorse ore è arrivato infatti un altro oro che va così ad arricchire una carriera costellata di successi e traguardi importanti. In questo caso l’atleta, di origini toscane ma residente a Pomezia, ha centrato il gradino più alto del podio al Gran Premio FITAV.

Diana Bacosi trionfa nel 1° Gran Premio FITAV 2022

Le gare si sono svolte a Lonato del Garda, in Provincia di Brescia in Lombardia, lo scorso weekend. Nello skeet Diana Bacosi, campionessa Olimpica a Rio de Janeiro nel 2016 e argento agli ultimi giochi olimpici a Tokyo, ha conquistato l’oro dopo un percorso non facile.

L’atleta è arrivata infatti a gareggiare nel medal match con 116/125 nelle qualificazioni e 26/30 nella semifinale. In finale ha poi affrontato Chiara Cainero (dell’Arma dei Carabinieri) anch’essa una Campionessa Olimpica (a Pechino 2008, ndr) e medaglia d’argento a Rio 2016; alla fine però a vincere è stata la Bacosi con un punteggio di 35 a 32. Terza l’atleta Martina Bartolomei.