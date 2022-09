The Crown 6: ecco chi sono gli attori che interpreteranno William e Kate

William e Kate saranno protagonisti di The Crown, quest’anno alla sesta stagione. In tanti si stanno chiedendo chi saranno gli attori chiamati a interpretare la coppia simbolo della monarchia britannica.

I nomi degli attori che interpreteranno la coppia

Nella quarta stagione il principe William ancora ragazzino era stato interpretato da Elliott Hughes, ma in futuro avrà il volto di altri due attori: Rufus Kampa. Quest’ultimo attore di teatro sarà chiamato ad interpretare il Principe inglese da 16enne. Mentre a seguire toccherà a Ed McVey interpretare William.

Ad interpretare la duchessa di Cambridge sarà Meg Bellamy che fino a ieri non aveva alcun profilo social e oggi si ritrova catapultata in questa realtà virtuale nella quale oltretutto scrive: “Ahhhhh la grande notizia è uscita ora!!! Sono assolutamente in fermento perchè avrò l’opportunità di interpretare il principe William in #thecrown nella Serie 6!!! Al fianco della fantastica @megkbellamy Saranno delle riprese fantastiche, non vedo l’ora di imparare tutto quello che posso! “.

Tutti in attesa di vedere su Netflix a partire da novembre l’interpretazione di William e Kate.