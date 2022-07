William e Kate: i tradimenti del principe e le pratiche sessuali estreme

Royal Pegging. Un vero e proprio polverone che ha finito per far perdere di vista il fatto che si tratti di una notizie senza conferma ufficiale o fattuale. Un caso mediatico nato da un gossip non verificato dell’account Instagram DeuxMoi, che ha avuto, ad ogni modo, l’accortezza di specificare nella sua short bio che “le dichiarazioni rese su questo account non sono state confermate”.

L’account di notizie ”non confermate”

Poi, aggiunge: ”Questo account non sostiene che le informazioni pubblicate siano basate sui fatti”. Così, tanto per mettere le mani avanti, ma continuare comunque a scuotere il pubblico social a suon di hashtag e rivelazioni inaspettate. La cosa, dunque, non ha impedito all’account stesso di arrivare a un milione e mezzo di followers e generare così notizie gigantesche, spesso di richiamo internazionale e convogliare tutta l’attenzione dei trend google.

Lo scoop del momento sul principe William

Uno di questi casi sarebbe relativo al presunto tradimento del principe William ai danni di Kate Middleton. La persona che ha inviato il messaggio alla pagina ha iniziato scrivendo: “È così spinto che sono quasi troppo scosso per condividerlo con te (ma lo farò comunque)”, poi i dettagli di quello che in breve tempo è diventato un gossip, più divertente che altro, sulla bocca di tutto il modo social e non.

Una passione segreta e tollerata

Dunque, cosa è successo? L’account Instagram DeuxMoi ha pubblicato, e poi rimosso, la storia dettagliata della passione del principe William per il pegging e della ritrosia di Kate Middleton, ben contenta di lasciargli vivere storie extraconiugali piuttosto che rispondere personalmente di certe pratiche sessuali.

Cos’è il pegging per i non addetti ai lavori

Cos’è il pegging? Nient’altro che una forma di sesso anale, in cui una donna penetra l’uomo con un dildo strap-on. Inevitabile che finisse tutto in tendenza tra chi ci ha creduto senza indugi e chi ha colto l’occasione per un approccio ironico, a suon di meme e gif.