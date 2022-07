Ilary Blasi e Antonino Spinalbese? L’ultimo ‘gossip’ dopo la rottura con Totti

Da quando hanno annunciato ufficialmente la separazione, quindi la fine del matrimonio durato 17 anni, non si fa altro che parlare di loro. Di Francesco Totti, che sembrerebbe essere felice al fianco di un’altra donna (Noemi Bocchi) e di Ilary Blasi, che ora è volata in Tanzania con i figli e che continua a stare al centro del gossip. La conduttrice, che recentemente abbiamo visto al timone dell’Isola dei Famosi, è fidanzata? Se lo chiedono in tanti, le voci sono molte, ma le certezze nulle.

Chi è l’aitante giovane che avrebbe stregato Ilary Blasi?

È stato il settimanale Chi, lo stesso che è oggi in edicola con le foto di Totti e Noemi Bocchi, a parlare di un nuovo fidanzato, di un giovane ‘aitante’ che avrebbe stregato Ilary Blasi. Sulla rivista, diretta da Alfonso Signorini, si legge: ‘Ilary (ndr) ha perso la testa per un aitante giovane che ha frequentato durante le sue trasferte milanesi per condurre l’isola dei famosi’. Ma chi sarà l’uomo misterioso? Da Alessio La Padula, fino all’ex di Belen, Antonino Spinalbese, sono tanti i ‘rumors’, che per ora restano tali.

Alessio La Padula

Tra i nomi che circolano c’è quello di Alessio La Padula, l’ex concorrente e ballerino di Amici che in passato ha avuto una relazione con Elena D’Amario. Alessio ha fatto parte del corpo di ballo di Star in the star, il talent show condotto proprio da Ilary Blasi. I due, quindi, si sarebbero conosciuti lì: ma è solo un’amicizia? O c’è stato qualcosa di più? Nessuno dei due ha mai confermato e i dubbi sono tanti!

Gli sms con Antonino Spinalbese?

E se da una parte Ilary Blasi in diretta tv a Verissimo aveva la relazione con Luca Marinelli, l’attore di Diabolik, dall’altra oggi non si fa altro che parlare di Antonino Spinalbese. E non come ex fidanzato di Belen, ma come possibile ‘flirt’ della conduttrice romana. Il Corriere della Sera, infatti, ha da poco lanciato un’indiscrezione e ha spiegato che probabilmente a mandare quei messaggi, che Totti avrebbe letto, sarebbe stato Spinalbese, l’hair stylist milanese, modello, influencer e papà di Luna Marì, la bimba nata dall’amore con la showgirl argentina.

In realtà, non c’è nessuna certezza. Si tratta di voci che circolano, di persone che vogliono per forza trovare un ‘motivo’ e spiegarsi così la fine del rapporto d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti, quel matrimonio che ha fatto sognare. E che nessuno si aspettava potesse davvero finire. Secondo il portale di gossip, The Pipol, tra Ilary Blasi e Antonino Spinalbese non c’è nessuna conoscenza, quindi si tratterebbe di una fake news.