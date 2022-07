Giulia Tordini: chi è la nuova fidanzata di Antonino Spinalbese, età, altezza, Instagram

Noto per esser stato il fidanzato di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese ha voltato definitivamente pagina. Il parrucchiere partenopeo non si è lasciato abbattere dalla rottura e ha aperto nuovamente le porte del proprio cuore. Attualmente è legato a Giulia Tordini, conosciamola meglio!

Chi è Giulia Tordini: la nuova fiamme di Antonino Spinalbese

La ragazza che ha fatto perdere la testa a Antonino Spinalbese si chiama Giulia Tordini ed è una designer di gioielli. Nonostante siano passati solamente sei mesi dalla rottura con la showgirl — dalla cui relazione è nata anche una bimba, Luna Marì — Spinalbese appare pronto a credere, nuovamente nell’amore.

Biografia

Giulia è nata a Civitanova Marche e ha studiato moda allo IED di Milano. Una fervente passione per la moda, la sua, che sembra peraltro essere inscritta nel proprio Dna. Basti pensare che la giovane è figlia del noto designer di scarpe, Piero Tordini e sorella di Giorgia Tordini, la quale ha fondato insieme a Gilda Ambrosio il brand The attico.

A testimonianza del tenere che lega la Tordini all’hair stylist ci sono numerosi scatti che, nell’ultimo periodo, li hanno visti insieme, all’insegna di un nuovo, gioioso sentimento. Ora che il capitolo Belen è decisamente chiuso, la coppia ha infatti deciso di uscire allo scoperto vivendo la loro relazione alla luce del sole.

Lavoro e carriera

Giulia Tordini è Founder e Creative Director di Leda Madera, brand di gioielli nato nel 2009 in onore di sua nonna: Madera Marta Spinucci. Come visto, anche sua sorella Giorgia ha un debole per il settore della moda. Insomma, la passione di Giulia sembra proprio essere una questione di famiglia!

L’amore con Spinalbese

Paparazzati prima a Milano poi a Forte dei Marmi, i due ormai fanno coppia fissa e quello che li lega sembra essere davvero un sentimento sincero, privo di paure ed anzi al contrario sostanziato — giorno dopo giorno — da sguardi dolci e sorrisi languidi. Giulia sarà quella giusta?

Instagram

Giulia è molto attiva anche su Instagram, social dove condivide numerosi scatti tutti davvero meravigliosi e che fanno trapelare la propria passione per la moda.