GF Vip: Antonino Spinalbese rinuncia dopo le ‘minacce’ di Belen

I palinsesti sono stati presentati e nonostante sia estate molti telespettatori sono già con la mente a settembre, quando su Canale 5 (e non solo) prenderanno il via i soliti programmi. Tra conferme e novità. Proprio in autunno, infatti, riprenderà il GF VIP, reality show ormai giunto alla sua settima edizione: negli ultimi giorni non si fa altro che parlare dei possibili concorrenti, quelli che andranno ad ‘animare’ la casa di Cinecittà.

Perché Antonino Spinalbese non parteciperà al GF VIP 7?

Da giorni la domanda dei fan è solo una: Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez e papà della piccola Luna Marì, parteciperà al reality? D’altra parte, Alfonso Signorini, che a settembre ritornerà al timone della trasmissione, ha già confermato la presenza delle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli e delle prime due concorrenti, cioè Chadia Rodriguez e Pamela Prati. Ma su Spinalbese tutto tace. Il motivo? Pare che la showgirl argentina non sia così contenta della sua partecipazione. Lui rinuncerà per questo?

Stando a quanto riporta ComingSoon, Belen vorrebbe mantenere lontano dai riflettori la sua piccola bimba e il suo rapporto, ormai giunto al capolinea, con Spinalbese. Secondo Alessandro Rosica e la sua pagina Instagram Investigatore Social, la conduttrice vorrebbe addirittura diffidarlo. Mentre, stando a quanto scrive DiPiùTv, il modello sarebbe pronto ad accettare l’invito di Signorini. Sarà quindi un concorrente della prossima edizione del GF VIP? Non ci resta che aspettare e capire cosa accadrà. Nei prossimi giorni, infatti, sicuramente si continuerà a parlare di lui. E del reality, che è sempre seguito da migliaia e migliaia di telespettatori!