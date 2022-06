Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli ci ripensa e torna: con lei anche Orietta Berti

Il Grande Fratello Vip sta per tornare. Finalmente la data di uscita è stata annunciata ufficialmente così come i prossimi dettagli che caratterizzeranno la nuova stagione. Da qualche anno a questa parte infatti, ogni edizione sembra essere più sorprendente della prima. Chissà cosa ci aspetterà quest’anno!

Il ritorno di Sonia Bruganelli

Dopo il suo No categorico a un possibile rientro come opinionista al GfVip, ci ha ripensato. Dal 19 Settembre, data in cui inizierà il programma, la moglie di Bonolis sarà presente nelle nostre case con il solito appuntamento fisso. L’anno scorso non si è risparmiata, e si prevede che anche quest’anno non sia tanto diverso. A condurre sempre il mitico Alfonso Signorini. Le scommesse su chi entrerà quest’anno sono già in corso. Voi cosa ne pensate?

Con lei potrebbe esserci Orietta Berti. Uno dei personaggi più iconici degli ultimi tempi. Con le sue canzoni, il suo stile e il suo inconfondibile modo di fare, sono tanti i fan che non vedono l’ora di ricevere la notizia ufficiale. Probabilmente, colorerebbe il programma con un’atmosfera decisamente nuova!