Orietta Berti: chi è, età, carriera, canzoni, figli, Instagram, chi è il marito Osvaldo, nuova canzone

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo, la seconda del 2022. Protagoniste tutte femminili per la prima domenica del nuovo anno: in studio, da Silvia Toffanin, anche due artiste amate che in questo momento stanno vivendo un ulteriore periodo di successo. Stiamo parlando di Orietta Berti e Iva Zanicchi!

Orietta Berti: chi è, anni, carriera, i successi

Orietta Berti, pseudonimo di Orietta Galimberti, è nata a Cavriago il 1 giugno del 1943. Ha cominciato a cantare da giovanissima e ha studiato musica e canto lirico. Nel 1961 ha partecipato alla sua prima manifestazione canora ufficiale e nel 1964 ha firmato un contratto per la Polydor. Il successo per Orietta Berti è arrivato nel 1965 con Tu sei quello, che ha vinto il Disco per l’estate 1965 e la Mostra Internazionale di Musica Leggera.

Orietta Berti è un’artista particolarmente amata ed è stata soprannominata da Silvio Gigli la ‘capinera dell’Emilia’. Nel corso della sua brillante carriera ha venduto oltre 15 milioni di dischi e ha ottenuto 4 dischi d’oro, un disco di platino e due d’argento.

Orietta Berti: la vita privata, chi è Osvaldo

Orietta Berti è sposata dal 1967 con Osvaldo Paterlini. La coppia, molto unita, ha due figli.

Orietta Berti: curiosità, quello che non sai

Nel 2018 ha partecipato a Celebrity Masterchef e si è classificata al secondo posto.

E’ stata anche giurata e coach nelle prime due edizioni del programma Ora o mai più su Rai 1 condotto da Amadeus.

Nel 2010 ha ricevuto il Premio Speciale Mia Martini alla carriera per i suoi 45 anni di attività.