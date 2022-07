Fedez, la figlia Vittoria dice ‘papà’. Il video

Ci provava da tempo, ma ogni volta la risposta della figlia era sempre la stessa: ‘Mamma‘. E quei video di Fedez, che cercava di far dire alla piccola Vittoria ‘papà’ per la prima volta, in poco tempo diventavano virali, tra l’ironia e i commenti dei fan divertiti dalle espressioni della bimba. Che come Leone sta conquistando i followers. Ma questa mattina è successo l’inaspettato: Vittoria ha pronunciato la fatidica parola. E lo ha fatto mentre il papà rapper era in diretta su Instagram.

Vittoria Lucia Ferragni dice per la prima volta papà

Mentre Chiara Ferragni è a Saint Tropez, papà Fedez si sta dedicando ai bimbi. E questa mattina in diretta, mentre dava da mangiare alla piccola Vittoria, è successo quello che lui aspettava da tempo. La bimba ha detto ‘papà’ per la prima volta e lo ha fatto mentre lui era su Instagram, davanti a migliaia e migliaia di followers. Un video che, come si può immaginare, è diventato presto virale.

La diretta di Fedez

“Pensa se tu dicessi in diretta papà, amore mio”. Ha esordito così Fedez, che da giorni stava provando in tutti i modi a far pronunciare alla figlia la parola ‘papà’. E lei, ogni volta, di tutta risposta, lo guardava, sorrideva e diceva ‘mamma’. Ma non oggi. La piccola, infatti, ha esclamato un ‘pa’, poi incalzata dal padre ha ripetuto ‘pa-pa’. E Fedez non è riuscito a contenere la gioia. Come dimostrano le istantanee catturate dalla diretta e pubblicate sui social dai followers. Insomma, ora papà Fedez 1-mamma Chiara Ferragni 1!

vittoria lucia ferragni ha detto papà

il popolo di twitter e l’italia intera:#fedez pic.twitter.com/XEjmD7Hf53 — vals :)) (@nellavitahofame) July 17, 2022