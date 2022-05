GF Vip 7, Antonino Spinalbese nuovo concorrente: la reazione di Belen

Il toto- nomi per la nuova edizione del GF VIP è già iniziato. Numerosi sono i nomi dei vip che sono usciti fuori, tra questi potrebbe esserci quello di Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez e padre della piccola Luna Marì, nata proprio dall’amore con la bellissima showgirl argentina. Quale sarà sta la reazione della conduttrice?

Antonino Spinalbese parteciperà al GF VIP 7?

Tra i tanti nomi fatti in questi giorni per identificare quali saranno i prossimi concorrenti del GfVip7, spunta quello di Antonino Spinalbese. La notizia sembra essere stata lanciata da Deianira Marzano, esperta di gossip, la quale con una storia su Instagram ha annunciato che il giovane ragazzo sarebbe stato fortemente richiesto dalla redazione del programma.

Per ora tutto tace sul fronte Belen Rodriguez. La bellissima argentina ancora non ha lasciato nessuna dichiarazione a riguardo. Non è detto, però, non lo faccia in futuro, magari non tanto lontano.

Quali sono gli altri (possibili) concorrenti

Tra i papabili concorrenti sembrerebbero esserci anche Max Felicitas, il giovane porno attore e Tony Aglianò, ex ballerino di Amici che aveva già fatto il provino lo scorso anno.

