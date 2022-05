Belen, è ufficiale: il messaggio su Instagram per dire addio a Le Iene

Le indiscrezioni ora sembrano essere state confermate: Belen Rodriguez, molto probabilmente, non sarà più al timone, insieme a Teo Mammucari, de Le Iene, il programma, tra inchieste e servizi, in onda su Italia 1. E il messaggio che la conduttrice ha pubblicato sui social, con tanto di foto, sa di addio: si tratta solo di un saluto ‘provvisorio’ ora che la trasmissione è giunta al capolinea per la pausa estiva? O non vedremo più Belen in prima serata in veste di ‘iena’?

I ringraziamenti di Belen a tutto il gruppo de Le Iene

Belen non ha mai nascosto il suo entusiasmo: per lei entrare a far parte del gruppo de Le Iene ha sempre rappresentato un sogno. Che è riuscita ad avverare. Su Instagram, quindi, ora che il programma è finito ha ringraziato tutti, dal suo ‘partner’ Teo Mammuccari agli autori, fino a tutte le persone che non l’hanno mai lasciata sola e l’hanno supportata in questa lunga e meravigliosa avventura.

“È stato bellissimo farne parte di questo programma. Era un mio desiderio, un obiettivo. Ho aspettato

pazientato talmente tanto che ero arrivata a pensare che non sarebbe accaduto, invece é successo ed é stato un bellissimo successo! Ne ho fatto parte accanto ad un professionista incredibile che naturalmente non è Teo, scherzo! Invece ho riscoperto una persona altruista attento che ti insegna un mestiere, una persona con dei valori belli bellissimi Grazie a Riccardo a Francesco a bianca a Max ad Antonio che mi hanno sostenuto in ogni momento Grazie a Max Angioni e ad Eleazaro che hanno lasciato l’anima sul palco. Grazie a Davide Parenti che ha creduto in me Grazie a tutto lo studio sempre attento gentile e premuroso Mi avete fatto sentire a casa! Al mio meraviglioso team che oltre a farmi bella mi sostiene umanamente in maniera insostituibile, e questo conta più di qualunque altra cosa. Brindo a voi”.

E il post ha subito fatto accetta di like e commenti, tra cuori e congratulazioni.

Torna alla conduzione?

Ora che il programma è terminato per la pausa estiva, la domanda di molti è solo una: Belen tornerà alla conduzione de Le Iene? In realtà, stando alle ultime indiscrezioni pare che l’avventura per la bella argentina sia terminata qui, ma i colpi di scena sono dietro l’angolo: non è arrivata nessuna conferma, quindi non ci resta che aspettare e capire cosa succederà!