Teo Mammucari: chi è, età, altezza, Le Iene, chi è la moglie, figlia, fidanzata, Instagram, fratelli

Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi, pronto a raccontarsi tra vita privata e carriera, anche Teo Mammucari, che farà divertire tutti con le sue battute!

Teo Mammucari: chi è, età, carriera

Teo Mammucari è nato a Roma il 12 agosto del 1964 ed è un noto conduttore televisivo, attore e cantante. Dopo gli inizi come animatore turistico, nel 1995 ha iniziato a lavorare come attore di Scherzi a parti, poi come conduttore, ma è nel 1999 che è approdato a Le Iene su Italia 1. Il successo è arrivato nel 2000 con la conduzione del programma comico-satirico Libero in onda su Rai 2: da lì la sua carriera ha preso il via, tra trasmissioni televisive, varietà, giochi musicali. Ora è di nuovo alla conduzione de Le Iene, in coppia con la nuova arrivata Belen Rodriguez.

Teo Mammucari: chi è la fidanzata, figlia e vita privata

Teo Mammucari è stato legato sentimentalmente dal 2006 al 2009 all’ex velina Thais Souza Wiggers e nel 2008 da quell’amore è nata una bimba, Julia.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @teomammucari vanta 231 mila followers.