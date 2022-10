Le Iene, tornano Teo Mammuccari e Belen Rodriguez: anticipazioni martedì 4 ottobre e servizi di stasera

Dopo la pausa estiva, è tutto pronto per una nuova stagione de Le Iene, il programma di approfondimento e attualità che ancora una volta su Italia 1 vedrà alla conduzione Belen Rodriguez e Teo Mammuccari. Che anche quest’anno saranno accompagnati dalla presenza comica di due giovani talenti: Max Angioli ed Eleazaro Rossi.

Belen Rodriguez da conduttrice a inviata per Le Iene

Ma ecco cosa vedremo nella prima puntata di stasera. Per la prima volta la conduttrice vestirà i panni di inviata in un servizio sulla dismorfofobia: il disturbo psicologico che nasce dalla preoccupazione eccessiva per i difetti fisici, anche immaginari. Belen incontra persona affette da questa patologia e specialista.

I servizi di stasera

Tra i servizi, poi, ci sarà quello di Stefano Corti che proverà a far cantare la canzone ‘Bella ciao’ ai leader politici, da Giorgia Meloni a Pierferdinando Casini, da Conte a Salvini. Oltre alle inchieste, reportage e interviste, ci saranno anche gli scherzi e gli ospiti.

Pio e Amedeo come ospiti

Per la prima puntata di stasera come ospiti ci saranno Pio e Amedeo, che mercoledì ritorneranno con una nuova puntata di Emigratis, e il comico e cabarettista Saverio Raimondo.