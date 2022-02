Pio e Amedeo: chi sono, età, carriera, film, chi sono le mogli, Roma 2022, Instagram

Tutto pronto per l’appuntamento del sabato sera con C’è Posta per Te. Questa sera come ospiti, pronti a divertire e a far ridere, Pio e Amedeo!

Pio e Amedeo: chi sono, età, carriera, programmi tv

Pio D’Antini e Amedeo Grieco sono entrambi classe 1983 ed entrambi sono pugliesi, di Foggia. I due sono grandi amici fin dall’infanzia ed è stata proprio questa la loro carta vincente: hanno sempre affrontato la comicità con amicizia. Dopo aver iniziato a Le Iene il duo si è fatto conoscere grazie al programma Emigratis.

Pio e Amedeo: chi sono le mogli, figli e vita privata

Pio D’Antini è felicemente sposato dal 2016 con Cristina Garofalo, matrimonio arrivato dopo 10 anni di vita assieme. Dopo appena cinque mesi dal loro matrimonio, il 27 dicembre 2016, è nata la loro prima figlia: la piccola Chiara.

Anche Amedeo Grieco, come l’amico, è marito e padre. Amedeo si è sposato da diverso tempo con Maria Finizio, dal quale matrimonio sono nati Federico (nel 2015) e Alice (nel 2018).

Pio e Amedeo: Instagram

La comicità del duo comico non ha frontiere e sfocia anche sui social network: su Instagram potete trovarli insieme come @pioeamedeo83.

I due hanno anche degli account singoli, e sono @piodantini e @amedeogrieco.