Serale Amici 2023, quanti allievi saranno eliminati nella prima puntata? Anticipazioni registrazione

Il Serale di Amici 2023 è uno degli eventi più attesi di sempre sulle reti Mediaset. Il format condotto dalla bravissima Maria De Filippi è un vero successo quest’anno, ma i colpi di scena più importanti devono ancora arrivare. Ecco qualche anticipazione sulla registrazione già effettuata di recente. Chi saranno gli allievi eliminati nella prima puntata?

Serale Amici 2023: anticipazioni per la registrazione di oggi

Dunque, manca ormai davvero poco. Il serale di Amici 2023 sta per fare il suo debutto, quest’anno, su Canlale 5. Ricordiamo, anzitutto, che gli allievi ammessi al serale sono in tutto quindici, sebbene alcune squadre siano composte da pochissimi allievi. Di conseguenza – anche tenendo in considerazione il numero di puntate – è molto probabile che ci saranno eliminazioni multiple in ogni serata. La prima domanda che urge è la seguente: quando inizia il serale di Amici 2023? Ebbene, la data è stata confermata, e sarà precisamente il 18 marzo 2023. Dunque, l’appuntamento ritorna, come al solito, di sabato sera, sostituendo così C’è Posta per Te. Ad ogni modo, però, la registrazione della puntata avverrà proprio oggi, giovedì 16 marzo 2023.

Quanti eliminati ci saranno sabato 18 marzo?

Una serie di dichiarazioni di Maria De Filippi, durante una puntata del daytime di Amici, hanno messo letteralmente in allarme sia il pubblico che i concorrenti. La famosa conduttrice ha avvertito: ci sarà almeno una eliminazione. Ma non è tutto, perché nella puntata di sabato 18 marzo 2023, potrebbe esserci anche un’altra eliminazione definitiva, per un totale di due in una sola puntata.

Ma ritorniamo a qualche giorno fa. Durante la puntata del daytime di lunedì scorso, 13 marzo, Maria De Filippi ha scoperto le carte sulla questione delle squadre. Proprio come l’anno scorso, infatti, si tratterà di 3 gruppi di allievi, e a capitanare ogni squadra ci sarà una coppia di professori:

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Lorella Cuccarini e Emanuel Lo

Arisa e Raimondo Todaro

Per il resto, non ci rimane che attendere le registrazioni che avverranno oggi, e vedremo se salterà fuori qualche altro particolare.