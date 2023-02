Serale Amici 2023, c’è la data: ecco quando inizia, giudici, squadre e ospiti

Serale di Amici 2022/2023 inizia il 18 marzo 2023. Maria de Filippi e gli allievi scelti per la prima serata di Canale 5 sono quasi pronti per andare in scena. Fanpage.it può confermare che il programma comincerà il sabato successivo alla puntata finale di C’è Posta Per Te, in programma per sabato 11 marzo.

Quando inizia il serale di Amici 2023?

Ancora dubbi sulla finale del talent show di Maria de Filippi che potrebbe andare in onda o domenica 14 maggio, per non accavallarsi con la finale dell’Eurovision Song Contest 2023, o sabato 20 maggio 2023. Fino ad ora, solo quattro ballerini e una cantante hanno già conquistato il pass che servirà loro per accedere al Serale. A meno di un mese dall’inizio dello show in prima serata su Canale 5, Isobel Fetiye Kinnear, Ramon Agnelli e Gianmarco Petrelli di Alessandra Celentano, poi Maddalena Svevi, ballerina di Emanuel Lo, e Angelina Mango, seguita da Lorella Cuccarini, sono i concorrenti che indossano già la felpa d’oro.

Gli altri allievi in corsa continuano ad essere in bilico: i loro insegnanti nei prossimi pomeridiani, in onda la domenica dalle 14 su Canale 5, hanno il compito di decidere se affidare loro le maglie per la prima serata dello show. Le puntate del Serale di Amici 2022/2023 dovrebbero essere in totale nove. Ogni sabato sera, in prima serata su Canale 5, gli allievi ammessi alla prima serata dello show regaleranno musica e intrattenimento ai telespettatori: gareggeranno sino alla finale nella speranza di conquistare il titolo di vincitore. La data esatta della finale di Amici non sarebbe ancora chiara: l’ultima puntata del talent show potrebbe andare in onda o domenica 14 maggio – e non sabato 13 maggio per non accavallarsi con la finale dell’Eurovision Song Contest 2023 – oppure sabato 20 maggio 2023.

Il Serale di Amici di Maria De Filippi si sta avvicinando e i coach sono chiamati a decidere quali degli allievi portare a questa fase finale del programma. Piccolo G, è uno degli allievi che rischia di non poter accedere al Serale, visto che è stato messo in discussione dal suo prof Rudy Zerbi. Il cantante non e l’unico a rischiare di non ottenere l’ambito maglia del Serale. Anche NDG, allievo di Lorella sembra essere in bilico.