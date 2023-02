Serale Amici 2023, chi sono i giudici? Squadre e data d’inizio

È iniziato il conto alla rovescia per gli amanti del talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Sta per prendere il via la fase più attesa di Amici. Sono tante le curiosità che nascono intorno a l serale del talent. Chi saranno i giudici? Quali le squadre di questa ventiduesima edizione? Andiamo a vedere qual è la rosa di nomi di personaggi del mondo dello spettacolo che potrebbero far parte della giuria. Tra i nomi più papabili spicca quello della conduttrice radiofonica, ex prof di canto Anna Pettinelli. Ma guardiamo nel dettaglio quali sono le indiscrezioni in merito al programma condotto e ideato dalla De Filippi.

Quali saranno i giudici del programma

Il serale di Amici prenderà il via a marzo 2023, sempre su Canale 5, il sabato sera. Sono diversi i cambiamenti annunciati nell’ambito del talent show e, tra tanti, il cambio della giuria. Tra i vari nomi che emergono c’è quello di Emanuele Filiberto di Savoia, Stefano De Martino e Anna Pettinelli. I primi due, però, in recenti interviste hanno messo in forse la loro presenza ad Amici, mentre si fa sempre più spazio la possibilità che la Pettinelli, già prof di canto, possa partecipare in un’altra veste. Nessuna conferma arriva dalla diretta interessata che, però, ha annunciato la sua presenza come ospite nella puntata del 29 gennaio, in qualità di giudice di canto. Anche il nome di Emma Marrone è tra quelli che ritornano in questo periodo, ma al momento si tratta di indiscrezioni che non trovano conferme.

Quali sono le squadre

Grande attesa anche per le squadre e, ancora non è dato sapere se verranno confermati gli accoppiamenti della precedente edizione. Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, Rodolfo Zerbi e Alessandra Celentano e, unica novità potrebbe essere, Arisa e Emanuel Lo. Anche in questo caso, gli appassionati del talent show dovranno attendere ancora un pochino prima di avere informazioni certe. Ma non manca molto, a breve sicuramente la curiosità dei fan verrà soddisfatta.