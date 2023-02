Rudy Zerbi: chi è, età, carriera, chi è il padre, moglie, figli, Instagram, altezza, chi è la compagna

Oggi andrà in onda una nuova puntata dell’amatissimo programma “C’è posta per te“ condotto da Maria De Filippi. Nuove storie e tanti ospiti sono in arrivo su Canale 5, fra questi, un volto molto noto della scuola di Amici: Rudy Zerbi. Lo conoscete? Volete saperne di più su di lui? Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata.

Rudy Zerbi: chi è, età, carriera

Rudy Zerbi, all’anagrafe Rodolfo Zerbi, è nato a Lodi il 3 febbraio del 1969 da Luciana Coi, una ragazza madre milanese che aveva avuto una relazione con Davide Mengacci. Quest’ultimo, venuto a conoscenza della gravidanza, non ha riconosciuto il figlio. Il piccolo, però, è stato adottato dal nuovo compagno della madre Roberto Zerbi. Fin dall’infanzia Rudy ha seguito la propria passione per la musica ed è diventato un disc jockey nella discoteca Covo di Nord Est e presso Rado Tigullio. Dopo aver terminato il liceo linguistico di Rapallo, è tornato a Milano dove ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza. Dopo alcune esperienze radiofoniche, Rudy ha iniziato l’attività di talent scout e produttore discografico presso la Sony Music. E’ diventato famoso grazie alle ironiche interviste ai danni di artisti internazionali e a svariate collaborazioni con la Gialappa’s Band. Dopo 16 anni e diversi ruoli ricoperti all’interno della Sony, Rudy ha abbandonato l’attività e ha partecipato a vari programmi televisivi. Dal 2010 lavora a Radio Deejay e dal 2014 è uno dei giurati di Tu si que vales.

Rudy Zerbi: la vita privata, figli, chi è la moglie

Zerbi ha scoperto di essere figlio del presentatore televisivo Davide Mengacci quando aveva 30 anni. Lo ha scoperto quando sua madre, credendo di morire per un tumore, vedendo Mengacci in televisione durante una notte di Natale, glielo ha rivelato. Rudy ha conosciuto il padre naturale solo nel 2001 ad una festa grazie a Mara Carfagna. Rudy Zerbi ha quattro figli, avuti da tre diverse compagne. La sua prima moglie è stata Simona, con la quale ha avuto due figli. Poi ha avuto una storia d’amore con Carlotta Miti, nipote di gianni Morandi: dall’unione è nato Edoardo. L’ultima compagna è stata Maria Soledad Temporin, i due hanno avuto un bimbo di nome Leo.

Rudy Zerbi: Instagram e nuova compagna

Su Instagram è molto seguito. Con il suo account @rudy_zerbi vanta oltre 2,2 milioni di followers. Lo scorso dicembre, durante una sua intervista negli studi di Verissimo ha confessato di essersi innamorato di nuovo. “Ho avuto il cuore surgelato per tre anni… Ma adesso inizio a risentire le farfalline nello stomaco. Non dico nulla perché sono scaramantico e voglio tenere i dettagli per me. Lei è la versione di me al femminile”, ha dichiarato. Chi sarà la nuova fiamma di Rudy Zerbi? Chissà, magari prossimamente lo rivelerà durante una delle sue interviste. Nel frattempo, si gode la vita tra la scuola di Amici e i suoi adorati figli.