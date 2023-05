Anticipazioni Verissimo, speciale Amici: chi sono gli ospiti di sabato 20 e domenica 21 maggio 2023

Nuovo weekend alle porte e come sempre si avvicina l’imperdibile appuntamento con il salotto di Verissimo. Si tratta ormai di un “classico” del sabato e della domenica pomeriggio su Canale 5: protagonista sempre lei, la bravissima e bellissima Silvia Toffanin che anche questo weekend ci terrà compagnia con i suoi tantissimi ospiti. Dai VIP ai personaggi del mondo dello spettacolo, tutti pronti a raccontarsi a cuore aperto alla padrona di casa. In particolare una delle puntate sarà dedicata ad Amici. Ma quali saranno gli ospiti di questo fine settimana, ovvero di sabato 20 e domenica 21 maggio 2023? Ecco tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Verissimo, chi sono gli ospiti di sabato 20 maggio 2023

La puntata di domani sarà dedicata ad Amici, il celebre talent condotto da Maria De’ Filippi che anche quest’anno ci ha fatto emozionare. In studio pertanto ritroveremo tanti dei protagonisti del programma pronti nuovamente a raccontarsi svelando particolari inediti sulla loro incredibile avventura.

Ospiti Verissimo domenica 21 maggio 2023

Passiamo a domenica. Annunciata la presenza, direttamente da Uomini e Donne, della bellissima coppia formata da Nicole e Carlo, alla loro prima intervista ufficiale! Inoltre, in studio troveremo Filippo Bisciglia in un’intervista inedita assolutamente da non perdere. Sempre a Verissimo vedremo poi il Volo. L’appuntamento è per domenica dalle ore 16.30 su Canale 5.

