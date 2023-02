Amici 22, anticipazioni registrazione 17 febbraio 2023: ospiti, serale, sfide ed eliminati di domenica 19 febbraio

Amici, il talent show di successo di Canale 5, continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori con Maria De Filippi che ogni domenica fa boom di ascolti. Protagonisti, però, restano i giovani talenti, tra cantanti e ballerini, che ogni giorno si mettono alla prova. Tra sfide, buste rosse che arrivano in casetta, eliminazioni inaspettate, sostituzioni e serale che, molto lentamente, si avvicina. Ora, infatti, siamo oltre la metà dell’opera e i ‘coach’ stanno iniziando a pensare alle squadre da portare in prima serata su Canale 5, forse da marzo. Ma cosa succederà nella prossima puntata del pomeridiano che andrà in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, domenica 19 febbraio a partire dalle 14?

Chi sono gli ospiti di domenica ad Amici, chi giudica le gare

Ancora troppo presto per le anticipazioni ufficiali, che come sempre verranno riportate sulla pagina Instagram Amici News e pubblicate sul sito Superguidatv. Quello che è certo, però, è che nello studio della De Filippi arriveranno ospiti ed esperti, che dovranno giudicare le gare. La scorsa settimana, per il canto, abbiamo visto Tiziano Ferro, mentre per il ballo il compito è stato affidato a Garrison, Kledi e Kristian Cellini.

Chi viene eliminato, Jore a rischio?

Ma non finisce qui. Nonostante il serale si avvicini, la scorsa settimana Rudy Zerbi ha chiesto di far entrare nella scuola più famosa d’Italia un nuovo cantante. Ed è stato chiaro: avrebbe eliminato uno dei suoi. A rischio c’è l’ultimo arrivato e silenzioso Jore?

Angelina al serale? Chi ha conquistato la maglia

Sfide, gare, esperti, ma anche il serale che incombe. Oltre a Ramon e Isobel, entrambi ballerini del team di Alessandra Celentano, qualcuno ha ottenuto la tanto ambita maglia? La scorsa settimana Angelina, cantante della squadra della Cuccarini, si era classificata al primo posto e la maestra le aveva lanciato una sfida: se fosse arrivata al primo posto anche domenica prossima le avrebbe dato la maglia. Sarà riuscita nell’ardua impresa?

In aggiornamento