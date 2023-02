Arisa piange ad Amici: ‘Amadeus non mi chiama a Sanremo da due anni, mi sento una m***a’

Arisa ha, come di consueto, preso parte alla puntata domenicale di Amici 22, il talent show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. La cantante, insegnante nel talent, si è lasciata andare a uno sfogo, sottolineando di avere dei dubbi circa le sue qualità canore. “Sono due anni che Amadeus non mi chiama per Sanremo”.

Il crollo di Arisa

Un momento di debolezza ha fato crollare l’insegnante di Amici che dopo l’esibizione con Federica e Angelina ha dichiarato: “Io mi sento sopravvalutata a volte, non voglio fare le cose in tv, spero che questa roba la tagliate. A volte mi sento una m@@a proprio, nessuno lo è in generale, però, a volte non mi sento all’altezza. Spesso è anche la fortuna, uno può anche avere fortuna e poi basta”.

Deve trattarsi di un momento delicato per Arisa che si è lasciata andare a un lungo sfogo nel quale ha sottolineato: “Lo dico con molta onestà, se mi fosse successo di vincere Sanremo nel 2012, ero veramente nel focus. Dopo un po’ non ti senti più così forte. Fai le cose ma non ti senti più all’altezza e preferisci lasciare spazio a chi ha il fuoco dentro”.

Il tentativo di consolarla della Cuccarini e la rabbia di Zerbi

Lorella Cuccarini ha cercato di consolare la cantante evidenziando che ci sono periodi e periodi e per tutti esistono alti e bassi. Un tentativo di conforto che non sembra abbia sortito l’effetto sperato visto che Arisa ha, ancora una volta sottolineato: “Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo”.

Non tutti hanno accettato di buon grado il crollo dell’artista soprattutto perché non per tutti Sanremo è un metro che dà il senso delle qualità di un cantante. In particolare è stato Rudy Zerbi a sostenere: “Se non vieni presa a Sanremo, allora non esisti come artista? Tutti quello che vengono qua ti dicono che sei un punto di riferimento, io stesso lo dico, sei una delle voci più belle d’Italia e tu ti preoccupi di Sanremo. Ma sti ca@@i, chi se ne frega. Tu sei Arisa, ca@@o”.

A conclusione della registrazione Arisa ha chiesto alla De Filippi di cancellare la parte della registrazione che la riguarda perché la cantante ci tiene a non far vedere le sue debolezze: “Voglio sembrare forte”.