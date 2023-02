Serale Amici 2023, quando inizia: data, chi sono i giudici e le squadre

Il Serale di Amici 2023 è davvero prossimo al suo inizio. Si tratta di un momento attesissimo per i fan e i seguaci della trasmissione condotta da Maria De Filippi, il talent scouting più apprezzato di sempre e che ha fatto la storia delle reti Mediaset. La De Filippi, su questo fronte, è davvero una maga della televisione: da C’è Posta per Te a Uomini e Donne i suoi programmi hanno sempre avuto un grande successo, e lo stesso discorso vale anche e soprattutto per il suo Amici 2023, che con una nuova freschissima veste ha saputo coinvolgere tutti i suoi fedeli spettatori e coinvolgere anche altri. Ora, per questa nuova edizione, arriva la fase calda, quella del serale. Siete pronti?

Quando ci sarà la prima puntata del Serale di Amici 2023?

La fase finale del talent scouting condotto da Maria De Filippi si sta avvicinando e manca davvero poco. La data ufficiale ancora non c’è, ma il pubblico è già in forte fibrillazione. Tra indiscrezioni e fughe di notizie già possiamo farci un’idea generale, a grandi linee, di quello che andrà in onda, così come farci un’idea anche della data di inizio. Nell’edizione dell’anno scorso, ad esempio, la prima puntata del Serale andò in onda il 19 marzo, su Canale Cinque alle 21:25 per un totale di 9 puntate. Dunque, è molto probabile che anche quest’anno l’inizio di tutto sarà fissato proprio per la metà del mese di marzo 2023.

Chi sono gli allievi al momento in gara ad Amici 2023

Intanto che cresce l’attesa, e che esca la data ufficiale di inizio del Serale di Amici 2023, ripassiamo e rinfreschiamoci le idee. Ecco chi sono i ballerini e i cantanti al momento in gara:

Talenti in gara per il Canto

Jore, 18 anni – Rudy Zerbi

NDG, 22 anni (Nicolò) – Lorella Cuccarini

Federica, 23 anni – Arisa

Angelina Mango, 21 anni – Lorella Cuccarini

Piccolo G, 21 anni – Rudy Zerbi

Cricca, 19 anni (Giovanni) – Lorella Cuccarini

Aaron, 19 anni (Edoardo) – Rudy Zerbi

Niveo, 18 anni (Marco) – Lorella Cuccarini

Wax, 20 anni (Matteo) – Arisa

Talenti in gara per il Ballo