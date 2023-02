Uomini e Donne, anticipazioni 8 febbraio 2023: le esterne di Federico e Nicole, ultime news su Alessandro e Pamela oggi

Dopo un’intera puntata incentrata su Riccardo Guarnieri, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati del parterre maschile, e Gloria, tra alti e bassi. E screenshot portati in studio, a dimostrazione che la dama si fida poco di Riccardo, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. La padrona di casa, Maria De Filippi, lascerà spazio ai tronisti Federico, a un passo dalla scelta, e a Nicole, che è lì in studio da poche settimane? E cosa succederà tra i protagonisti del trono over? Ecco le anticipazioni di oggi, mercoledì 8 febbraio.

Federico e le esterne con Alice e Carola oggi a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni, oggi si parlerà del tronista Federico, che sembrerebbe essere a un passo dalla scelta. E che ha deciso di portare in esterna entrambe le sue corteggiatrici. Da una parte Alice e un video emozionante, dall’altra Carola e l’uscita sulla neve. Con tutte e due ci sono stati dei baci, ma cosa succederà in studio? Come reagiranno le due ‘rivali’?

Le prime esterne di Nicole

Ma non solo. Oggi si parlerà, per la prima volta, anche della tronista Nicole, che ha fatto tre esterne con tre corteggiatori. E ha deciso di conoscere meglio anche Andrea, l’osteopata romano che aveva incuriosito, durante la presentazione, Roberta Di Padua. L’esterna con lui, stando alle indiscrezioni, pare sia andata bene, al punto che il ragazzo le ha fatto arrivare anche dei fiori in studio.

Alessandro chiude con Pamela

Per quanto riguarda il trono Over, invece, dopo aver visto Riccardo e Gloria, l’attenzione si sposterà su Alessandro, cavaliere di San Giorgio a Cremano molto ricercato dalle dame (inizialmente anche da Gemma) e su Pamela. I due hanno deciso di conoscersi meglio, eppure qualcosa non funziona: per Alessandro Pamela lavora troppo, fino alle 4 del mattino. Per la dama, invece, lui va troppo alle feste. Decideranno di chiudere la frequentazione e rimettersi in gioco?