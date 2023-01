Uomini e Donne, chi è la nuova tronista Nicole: età, lavoro, di dov’è, foto e Instagram

Si chiama Nicole la nuova tronista di Uomini e Donne. Novità nel dating show più famoso della televisione condotto da Maria De Filippi che aggiunge una nuova tronista al programma. Gli intrighi amorosi, le scelte, i colpi di scena di Uomini e Donne tengono incollati al piccolo schermo ogni giorno migliaia di spettatori: e quando, come in questo caso, c’è un nuovo ingresso tra i protagonisti inizia subito la corsa a cercare di saperne di più. E a questo proposito: cosa sappiamo sulla nuova tronista Nicole?

Chi è Nicole la nuova tronista di Uomini e Donne

Nicole si presenta con tanto di moto e casco. La sua più grande passione sono i motori e la guida. Gli sport faticosi di certo non la spaventano e, a quanto pare, le piace anche cimentarsi nell’arrampicata sportiva e nelle discipline acquatice. Ha 29 anni e viene da Roma, città che definisce come “la più bella del mondo”. Lavora come account manager di un ristorante della Capitale e ne cura la parte social. “La mia vita lavorativa è molto frenetica, non mi fermo mai, giro come una trottola. E questo mi piace un sacco”, ha detto.

Nicole a Uomini e Donne

Negli uomini, racconta Nicole, non cerca qualcosa in particolare. “Non ho un prototipo di fidanzato ma non tollero tre cose: le bugie, la presunzione e la maleducazione. Oltre a questo cerco un uomo su cui io possa fare affidamento”. La nuova tronista sogna il classico amore da favola: “L’esempio sono i miei genitori. Sì sogno un amore eterno, super romantico”.

La vita privata della tronista

Nicole vive da sola ma accanto ai suoi genitori ed ha un legame molto stretto con i suoi. Si definisce una “buona” di carattere, proprio come il papà. Con la mamma condivide un rapporto speciale: “Ricordo quando cucinavamo insieme e in particolare la crostata di ciliegie, è un episodio che mi porterò sempre dentro“. E’ lei, dice, che le ha trasmesso l’amore per la cucina: a questo proposito si definisce come una buona forchetta, le piace mangiare e non ha preferenze tra dolce e salato. In questo momento sta ristrutturando la sua casa, che è un po’ lo specchio della sua quotidianità un po’ incasinata.