Carlo Alberto, chi è il corteggiatore di Nicole a Uomini e Donne: età, lavoro, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più seguito e amato dal pubblico. Protagonisti, per chi non lo sapesse, dame e cavalieri del trono Over, ma anche giovani, tra tronisti e corteggiatori: tutti sono lì con un obiettivo, innamorarsi della persona giusta. Proprio come spera di fare Nicole, la nuova tronista che è all’inizio del suo percorso e sta conoscendo meglio Carlo Alberto. Sarà lui l’uomo giusto?

Cosa sappiamo sul corteggiatore Carlo di Uomini e Donne

Carlo è un nuovo corteggiatore di Uomini e Donne e ha deciso di chiamare il programma per conoscere meglio la tronista Nicole. Da come ha raccontato, è stata la mamma a proiettarlo sulla ragazza: ‘Sai a Uomini e Donne c’è una bella tronista, perché non vai?’. E lui non ha certo aspettato e ha subito deciso di partecipare al dating show. Non abbiamo molte informazioni su di lui, ma impareremo sicuramente a conoscerlo durante il suo percorso: è un bel ragazzo, dall’accento sembra del Nord e, molto probabilmente, lavora come personal trainer e ha un suo studio. Carlo, però, è laureato anche in giurisprudenza e sta studiando psicologia: insomma, si impegna molto!

Le esterne insieme

Carlo è un ragazzo molto elegante, ai vecchi tempi, sembra quasi perfetto. Sta corteggiando molto Nicole: tra regali, pensierini e rose. “Io sono così, sono all’antica, sono qui per farmi conoscere da lei” – ha detto Carlo, che ha risposto alle critiche di Tina. Secondo l’opinionista, infatti, lui sembra perfetto: nasconderà qualcosa? “Tante frequentazioni sono finite perché mi sono svelato troppo. Io sono molto serio, da un lato non sono tenebroso, bad boy, sono un uomo presente, romantico”. A lui non piace indossare la maschere: si mostra cosi com’è. A Nicole il modo di fare di Carlo piace. E non poco. “Ha tutti i valori che ricerco in un uomo. Dal punto di vista estetico mi piace. Sono stata molto bene”.

Carlo è un ragazzo molto fisico e passionale: sarà quello giusto? A Gianni piace tanto, lo trova puro e genuino. Per nulla artefatto. Il ragazzo ha detto di essere molto ingenuo e di pensare tanto.