Nicole Santinelli di Uomini e Donne, chi sono i genitori: tutto sulla mamma e il papà della tronista

Dopo un percorso difficile, fatto di baci passionali, critiche, continue frecciatine pungenti, la tronista romana Nicole Santinelli ha fatto la sua scelta. E proprio così, con quel sì e quei petali rossi, si è conclusa la stagione di Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Protagonisti dame e cavalieri del trono Over, ma anche giovani, tra tronisti e corteggiatori: tutti sono lì con l’unico obiettivo di innamorarsi. E Nicole lo sa bene: la ragazza, che sembrava così dura, ha scelto con il cuore. Ed è uscita dalla trasmissione, mano nella mano, con il suo Carlo Alberto. In studio per questo momento così emozionante anche i genitori, che l’hanno sempre supportata.

Cosa sappiamo sui genitori di Nicole di Uomini e Donne

Nicole Santinelli ormai da tempo, come ha spiegato nel suo video di presentazione, vive da sola, ma accanto a casa dei genitori. Lei aveva descritto i suoi genitori, la sua mamma e il suo papà che l’hanno sempre aiutata, supportata, mai lasciata sola. Il papà, presente in studio al momento della scelta, era stato definito dalla stessa Nicole come un ‘bonaccione’. E lei ha sempre detto di essere molto simile a lui: fredda per chi la vede dall’esterno, ma dolce e sensibile. La mamma, invece, le ha trasmesso la grande passione per la cucina e il suo piatto forte resta la crostata di ciliegie.

La scelta di Nicole è…

Nicole, inaspettatamente, ha fatto la sua scelta e ha deciso di uscire, mano nella mano, con Carlo Alberto, quel ragazzo timido, dolce, inizialmente impacciato che le ha rubato il cuore. I due, che da sempre si sono mostrati affiatati e complici, ora si vivranno questo amore lontano dalle telecamere. E avranno sempre il supporto dei genitori di Nicole.