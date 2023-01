Pamela di Uomini e Donne, chi è la corteggiatrice di Alessandro: età, lavoro, vita privata

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Al centro dello studio Alessandro, un nuovo cavaliere del parterre maschile che si sta facendo conoscere sempre di più. E che ha deciso di frequentare diverse donne, tra cui Gemma Galgani, Paola, Silvia e Pamela. Ma chi è Pamela, dama di Uomini e Donne? Ecco cosa sappiamo su di lei.

Cosa sappiamo su Pamela e il rapporto con Alessandro

Alessandro è un nuovo cavaliere del parterre maschile e una volta nello studio ha subito attirato l’attenzione di molte dame. Tra di loro anche Pamela, di cui non conosciamo molto: impareremo a sapere qualcosa in più su di lei sicuramente nel corso delle trasmissioni. Su Alessandro, invece, sappiamo che ha un matrimonio alle spalle, ha 53 anni ed è di San Gregorio Armeno. Nella vita lavora nel settore della ristorazione ed è single da tempo. Riuscirà a trovare l’amore a Uomini e Donne?

Le esterne (anche) con Gemma Galgani

Alessandro sta conoscendo meglio anche Gemma Galgani, dama di Torino molto discussa e chiacchierata da anni: i due si sono scambiati il numero di telefono e sono usciti insieme per un aperitivo. Alessandro, che ha spiegato di avere tanti tatuaggio sul corpo, ha raccontato di non aver mai avuto una storia con una donna più grande di lui: la differenza d’età lo frenerà in questo senso? Di fronte a lui anche altre dame: ci sarà la fortunata? Scatterà la scintilla? Gemma è molto presa e non è certo spaventata dalle altre ‘rivali’. La complicità, d’altra parte, non manca e forse per la dama torinese questa potrebbe essere la volta buona. Chissà…Non ci resta che seguire le prossime puntate per scoprire come andrà. Alessandro, infatti, sta conoscendo meglio anche Paola e anche in quel caso l’intesa c’è.