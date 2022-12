Alessandro, chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne: età, lavoro, di dov’è, Paola e Gemma

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Al centro dello studio Alessandro, un nuovo cavaliere del parterre maschile, che ha deciso di partecipare per conoscere una donna speciale, una donna che si prenda cura di lui. Che gli dedichi del tempo.

Cosa sappiamo su Alessandro di Uomini e Donne

Alessandro è un bel signore, è divorziato, non ha figli. Sappiamo che ha 53 anni, è di San Giorgio a Cremano, quindi è napoletano e nella vita lavora nel settore della ristorazione. Lui è un manager e ha spiegato che a contattare la redazione per partecipare è stata la nipote. “Sono single da tempo, cerco una donna che mi dedichi del tempo e che non stia con me solo nel weekend”. Alessandro ha spiegato di essere laureato, di aver viaggiato molto e di aver vissuto anche all’estero. Ama la moto e l’estate scorsa ha fatto un tour in Albania da solo. Un’avventura che lo ha segnato.

L’interesse di Paola e Gemma

Alessandro ha fin da subito attirato l’attenzione di due dame, Paola e Gemma. Paola ha deciso di conoscere meglio l’uomo, che ha ribadito come l’aspetto estetico sia importante. Ma non sia fondamentale. “Io baso le mie relazioni su due pilastri fondamentali: la sincerità e il rispetto. Io sono estremamente sincero e questo mi ha portato tanti problemi nella vita, non riesco a mentire” – ha detto Alessandro. Che spera di innamorarsi, di trovare la persona adatta a lui.

Il ballo con Gemma

Alessandro, dopo la presentazione, ha deciso di ballare con Gemma, la dama torinese che non ha certo nascosto l’interesse nei suoi confronti. Ci sarà una frequentazione? Chissà…