Anticipazioni Uomini e Donne: ultime news su Paola e Alessandro, Riccardo e Gloria, cosa vedremo a gennaio in tv

Uomini e Donne si è preso una pausa per queste feste di Natale, e non più in onda da mercoledì 21 dicembre. Tuttavia, le registrazioni continuano. Proprio nella giornata di ieri, infatti, l’ennesima, durante la quale non sono mancati i colpi di scena che ci terranno compagnia a partire dal mese di gennaio. Ma cosa è successo? A riportare le indiscrezioni è stata la testata FanPage.it, tramite la sua pagina Instagram.

Anticipazioni Uomini e Donne: ultime news

A quanto pare, scendendo nel dettaglio, la puntata sarebbe iniziata con Gemma al centro dello studio, che ha iniziato a parlare della sua ultima frequentazione con Alessandro. Tra i due, le cose pare stiano procedendo molto bene, nonostante tutto e nonostante le scarse aspettative del pubblico, abituato alle trovate della Galgani e ai suoi trascorsi. Ma non è tutto, perché da lì a poco è scoppiata anche una polemica. Gemma, infatti, in questa frequentazione, ha una rivale, che ha cercato in tutti i modi di far breccia nel cuore del cavaliere, e così lei è andata su tutte le furie.

Uomini e Donne, anticipazioni della registrazione: Lavinia e Federico hanno scelto?

Tina Cipollari e Gianni su tutte le furie contro una dama: c’entra Alessandro

Ma poi la registrazione è andata avanti, perché è intervenuta successivamente anche Cristina Tenuta, che ha manifestato un certo interesse per il cavaliere che al momento sta frequentando Gemma. Vero caos e delirio in studio dopo il suo intervento. rmando Incarnato si è molto arrabbiato con quest’ultima, ma non è stato l’unico. Anche Gianni Sperti e Tina non le hanno mandate a dire. E pure il pubblico in studio si è schierato dalla loro parte. Gli animi in studio si sono molto riscaldati. Maria, la padrona di casa è stata costretta ad intervenire per riportare la calma e la quiete.

Anticipazioni Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri si prende un due di picche

Sempre nella registrazione di ieri, poi, molto spazio è stato dato anche a Riccardo Guarnieri, che a quanto pare è ritornato a farsi sotto con Gloria Nicoletti. Un piano, però, che ha trovato un grosso muro davanti, dal momento che quest’ultima non ne ha voluto sapere. La dama ha dichiarato definitivamente chiusa la sua relazione con l’ex di Ida Platano.