Uomini e Donne, anticipazioni della registrazione: Lavinia e Federico hanno scelto?

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne del prossimo gennaio 2023 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Lavinia Mauro che, ancora una volta, si ritroverà divisa tra Alessio Campoli e Alessio Corvino. Per Riccardo Guarnieri, invece, arriverà il momento di dare una svolta al suo percorso sentimentale, mentre Federico Dainese annuncerà la sua decisione finale di abbandonare definitivamente la trasmissione di Canale 5.

Uomini e Donne, cosa decideranno Lavinia e Federico?

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne del prossimo gennaio 2023, rivelano che Lavinia si ritroverà al centro dell’attenzione dopo che deciderà di sorprendere Alessio Campoli. La tronista, infatti, questa volta ha deciso di portare Alessio in un posto che considera speciale per lei e per la sua famiglia. Lavinia ha così organizzato un’esterna speciale col ragazzo all’interno di un ristorante francese, dove in passato i suoi genitori si sono corteggiati.

Insomma, un posto del cuore per Lavinia e anche per la sua famiglia, dove ha scelto di portare il suo pretendente che, attualmente, assieme ad Alessio Corvino è arrivato al rush finale di questo percorso. Occhi puntati anche sul percorso di Riccardo Guarnieri: le anticipazioni del talk show pomeridiano di Canale 5 rivelano che il cavaliere pugliese prenderà una decisione importante dopo gli ultimi risvolti che l’hanno visto protagonista.

Riccardo, infatti, deciderà di chiudere la sua relazione con Gloria in maniera definitiva e voltare pagina. In questo modo, quindi, proverà ad andare avanti e lasciarsi alle spalle il passato, forse speranzoso del fatto che prima o poi possa arrivare una nuova dama in studio, pronto a rapirgli il cuore e convincerlo ad abbandonare la trasmissione insieme. E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne del mese di gennaio, rivelano che si assisterà anche all’uscita di scena del tronista Federico Dainese.