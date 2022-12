Maria De Filippi: chi è, età, carriera, programmi, vita privata, Maurizio Costanzo

Anche oggi, martedì 27 dicembre 2022, andrà in onda un’altra entusiasmante puntata di”Oggi è un altro giorno”, il salotto targato Rai e condotto dalla mitica Serena Bortone. Tra gli ospiti più attesi, ci sarà anche lei, l’intramontabile ed amatissima Maria De Filippi, conosciamola meglio in questo articolo!

Chi è, età ed esordi

Maria De Filippi è nata a Milano il 5 dicembre del 1961, dall’amore tra un rappresentante di medicinali e una professoressa di italiano, latino e greco. Maria, all’età di 10 anni, si è trasferita a Mornico Losana, e qui ha trascorso la sua adolescenza: dopo il diploma liceale si è laureata con lode in Giurisprudenza all’Università degli studi di Pavia, specializzandosi poi in Scienza delle Finanze. Dopo aver lavorato come redattrice di tesi, la De Filippi ha collaborato per due anni con l’Istituto per la Ricerca Sociale, e in seguito si è occupata dell’ufficio legale di una società produttrice di videocassette. Nel 1989, durante un convengo contro la pirateria musicale, ha conosciuto Maurizio Costanzo il quale, dopo mesi, le ha offerto la possibilità di collaborare per la Simco, una società di comunicazione e immagine.

Carriera e programmi di successo

Maria De Filippi è attiva in televisione dal 1992, quando ha cominciato a lavorare per Canale 5 conducendo il talk show pomeridiano Amici. La conduttrice ha poi affermato e consolidato la sua notorietà negli anni successivi quando ha presentato e prodotto diversi programmi di successo che vanno tuttora in onda: Uomini e Donne, C’è posta per te, Temptation Island, Tu si que vales e Amici di Maria De Filippi. Maria De Filippi è proprietaria con RTI della società di produzione televisiva Fascino PGT e nel 2013 ha fondato la web tv Witty TV, sito internet e piattaforma social.

Vita privata, figlio, matrimonio

Maria De Filippi, dopo oltre 5 anni di fidanzamento, il 28 agosto del 1995 ha sposato Maurizio Costanzo (sua quarta moglie). Il matrimonio è stato celebrato con rito civile a Roma dall’allora sindaco Francesco Rutelli. Nel 2002 la coppia ha preso in affido Gabriele, un ragazzo che all’epoca aveva 10 anni, e che hanno poi adottato nel 2004.