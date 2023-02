Come è morto Maurizio Costanzo: età, carriera, Maria De Filippi

Maurizio Costanzo è morto nell’ultima ora di oggi, venerdì 24 febbraio 2023, all’età di 84 anni. Uno dei volti più noti e rinomati della televisione italiana, e ancora giornalista, conduttore, autore e sceneggiatore. A comunicarlo il suo ufficio stampa.

Maurizio Costanzo è morto: aveva 84 anni

Chi era Maurizio Costanzo, morto oggi a 84 anni

Una notizia che ha lasciato tutti di stucco, il mondo dei media italiani deve ancora realizzare: Maurizio Costanzo è morto nell’ultima ora di oggi, venerdì 24 febbraio 2023, nella città di Roma, all’età di 84 anni. Un simbolo della nostra televisione e del giornalismo nostrano, Costanzo era giornalista, conduttore tv, autore, e sceneggiatore. Indimenticabile il suo Maurizio Costanzo Show, sempre sul pezzo con i temi di attualità, le critiche e gli approfondimenti politici e sociali. Costanzo era nato nella Capitale, nel lontano 28 agosto 1938, e sempre a Roma ha costruito la gran parte della sua carriera sin dalla sua giovane età, quando si rese conto che il giornalismo e l’informazione erano la sua vera vocazione professionale e biografica.

Il matrimonio con Maria De Filippi

Nel 1995, poi, arriva anche il suo matrimonio, quello di grande fama nazionale, con un’altra grande della televisione e dei media, ovvero Maria De Filippi, con la quale è stato legato sentimentalmente fino agli ultimi giorni di vita.

Il successo televisivo e i programmi

Maurizio Costanzo, durante la sua lunga e fruttuosa carriera ha intervistato tantissimi personaggi, condotto inchieste e lavorato anche alla produzione di programmi radiofonici e televisivi e di commedie teatrali, tra le altre cose, ricordiamo ad esempio Il marito adottivo, Vuoti a rendere e molti altri. La grande notorietà nel pubblico italiano, però, la raggiunge nel 1976, conducendo in Rai il talk-show Bontà loro. Tuttavia, tutte le generazioni a seguire ricorderanno, come detto, soprattutto il suo format di maggior successo, il Maurizio Costanzo Show, in onda dal 1982. Un altro grande successo storico per la televisione è stato anche Buona domenica.

Libri più venduti

Non solo televisione, ma anche libri, tanti. Tra i più noti: Chi mi credo di essere (2004, in collab. con G. Dotto), E che sarà mai? (2006), La strategia della tartaruga (2009), Sipario! 50 anni di teatro. Storia e testi (2015), Vi racconto l’Isis (2016) e Smemorabilia. Catalogo sentimentale degli oggetti perduti (2022).

