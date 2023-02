Uomini e Donne, anticipazioni 24 febbraio: la lettera di Carola, le esterne di Lavinia, ultime news su Riccardo

Dopo aver visto la lite tra Armando e Gianni, tra fraintendimenti e incomprensioni, e Gemma che sta conoscendo meglio Silvio, tra non poca passionalità e massaggi ‘piccanti’, oggi torna Uomini e Donne per l’ultimo appuntamento della settimana. E le emozioni nello studio del dating show più amato e seguito di sempre, a partire dalle 14.45, non mancheranno. La padrona di casa, Maria De Filippi, lascerà spazio a dame e cavalieri del trono over o si tornerà sui giovani, che sono quasi a un passo dalla scelta?

La lettera di Carola a Federico a Uomini e Donne

Oggi si tornerà a dove eravamo rimasti ieri, quindi a Carola, Federico e Alice. Che sono al centro dello studio. Carola si è dichiarata al tronista con una lettera: ha messo da parte l’orgoglio e ha spiegato di provare un forte sentimento. Alice, invece, è sempre più convinta di non essere la scelta, che probabilmente si registrerà lunedì. E oggi, stando alle anticipazioni riportate dal blogger Lorenzo Pugnaloni sulla pagina Uominiedonneclassicoover, scoppierà in lacrime e troverà il supporto dell’opinionista Gianni Sperti.

Lavinia tra Alessio Campoli e Alessio Corvino

Ma non finisce qui. Stando alle anticipazioni oggi si tornerà a parlare anche della tronista Lavinia, che ha portato in esterna Alessio Campoli. Ma in studio si parlerà anche del rivale, Alessio Corvino, che a San Valentino non le ha fatto nessuna sorpresa e nessun regalo. E le discussioni, quindi, non mancheranno!

Riccardo Guarnieri corteggia Cristina

Quanto al trono Over, invece, protagonista della puntata potrebbe essere Riccardo Guarnieri, che dopo aver chiuso la storia con Gloria ha deciso di mettersi in gioco. E di corteggiare Cristina Tenuta, ex fiamma di Armando. A quanto pare, le avrebbe addirittura portato dei fiori al centro studio, lei continua a dire no a un’ipotetica frequentazione. E a dichiararsi solo ad Armando. I due riusciranno a trovare un punto d’incontro?

Non ci resta che seguire la puntata di oggi per scoprire cosa succederà!