Dove sarà sepolto Maurizio Costanzo? Oggi i funerali in diretta su Canale 5

Maurizio Costanzo ci ha lasciati negli ultimi giorni, all’età di 84 anni. Una morte che spiazzato un po’ tutta Italia, da sempre abituati ai suoi show, e al suo personaggio, che ha avuto certamente un posto d’onore nell’immaginario collettivo di diverse generazioni. Ora, rimane l’ultimo addio da dargli, i funerali, che si terranno nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma.

Morte Maurizio Costanzo, Maria De Filippi sotto choc: non se l’aspettava

L’ultimo addio oggi a Maurizio Costanzo: i funerali

Il giornalista, che ha fatto senza dubbio la storia della televisione italiana, rimarrà un simbolo eterno della nostra cultura mediatica. I suoi funerali si terranno, come detto, a Roma, nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. Alla fine delle esequie, previste per oggi, la bara verrà sepolta nel cimitero del Verano, situato nel quartiere Tiburtino, proprio affianco alla basilica di San Lorenzo. Il cimitero monumentale del Verano è considerato un vero e proprio museo a cielo aperto, di inestimabile valore, per le personalità che vi si trovano all’interno e per il suo profilo storico-artistico.

Gli artisti che riposano nel Cimitero Monumentale del Verano

All’interno del monumento a cielo aperto, riposano personalità di grandissimo spessore, molti dei quali artisti dello spettacolo italiano, come ad esempio Alberto Sordi, Bud Spencer, Raimondo Vianello, Ennio Morricone, Mario Riva, Nanni Loy, Rino Gaetano, Gabriella Ferri, Aldo Fabrizi, Ciccio Ingrassia, Vittorio Gassman, Rino Gaetano, Gabriella Ferri, Aldo Fabrizi, solamente per fare qualche nome. Questo è senza dubbio il motivo per cui anche lui, Maurizio Costanzo, sarà sepolto lì, tra i grandi nomi e i grandi maestri.

La camera ardente in Campidoglio

In questi giorni, ricordiamo, la camera ardente che è stata allestita per l’occasione in Campidoglio, è stata meta di pellegrinaggio per molti. Sono stati, infatti, tantissimi i volti dello spettacolo italiano, tra i quali amici, conoscenti e colleghi del rinomato giornalista, che hanno voluto condividere l’ultimo saluto in presenza del suo feretro. Doni, saluti, lacrime e fiori, tartarughe di ceramica e anche una cartellina del Maurizio Costanzo Show. Copiose e numerosissime anche le condoglianze arrivate di persona a Maria De Filippi e, tra queste, anche delle richieste di selfie, che hanno avuto il solo merito di innalzare forti polemiche per un gesto ritenuto superficiale in un momento di grande tensione emotiva.

La diretta tv dei funerali sulla Rai e Mediaset

Per i funerali che si terranno oggi, lunedì 27 febbraio 2023, Rai e Mediaset danno la possibilità di seguirli in diretta a partire dalle 14.00, sia con un speciale di Verissimo condotto da Silvia Toffanin che inizierà intorno le 14.00, sia con Serena Bortone e Alberto Matano con i contenitori del pomeriggio di Oggi è un altro giorno.