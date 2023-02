Funerali Maurizio Costanzo: orario e dove seguirli in tv

Funerali di Maurizio Costanzo in tv, ecco come seguirli. Si svolgeranno lunedì 27 febbraio le esequie solenni dell’amato giornalista scomparso ieri all’età di 84 anni. Nel weekend è stata invece allestita la camera ardente presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio. In centinaia, tra personaggi dello spettacolo, del mondo della politica e della cultura (ma anche semplici cittadini), si sono messi in fila per l’ultimo saluto al conduttore.

Funerali Maurizio Costanzo: ecco quando e dove

La camera ardente rimarrà aperta dalle 10.30 di oggi fino alle ore 18.00 e domani dalle 10.00 alle 18.00. In tanti in questi minuti si stanno recando presso il Campidoglio per dargli l’ultimo saluto: dai figli chiaramente e dai familiari, passando poi per gli attori, registi, conduttori. Tra questi Valerio Mastrandea, l’ex primo cittadino di Roma Rutelli, Mara Venier, Fiorello, Presente anche il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri che ha deposto una corona da parte del Comune di Roma Capitale. Per quanto riguarda invece i funerali, le celebrazioni avranno luogo lunedì 23 febbraio come detto a partire dalle ore 15.00 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma.

Di quale malattia soffriva il giornalista, com’è morto Maurizio Costanzo

Dove vedere in tv e in streaming i funerali di Maurizio Costanzo

Le esequie saranno trasmesse in diretta tv dalle reti Mediaset. In una nota l’emittente ha reso noto che la diretta dei funerali di Maurizio Costanzo sarà curata e seguita da Canale 5. In streaming, pertanto, si potranno vedere sull’Applicazione di Mediaset Infinity. Ricordiamo inoltre che a seguito della scomparsa del giornalista la programmazione del fine settimana di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 è stata modificata: alcuni programmi di punta – come ad esempio C’è Posta per te e Amici – sono stati cancellati per mandare in onda degli speciali in tributo all’amato giornalista.

Maurizio Costanzo è morto: aveva 84 anni