Roma, il feretro di Maurizio Costanzo in Campidoglio: oggi e domani la camera ardente

Roma. Il feretro di Maurizio Costanzo è arrivato in Campidoglio. Oggi e domani, sabato 25 e domenica 26 febbraio, la camera ardente presso la Sala della Protomoteca. Presente il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “Con Maurizio Costanzo se ne va un grande giornalista e protagonista della televisione italiana. Ideatore geniale di programmi che hanno fatto storia, non dimenticheremo mai la sua intelligenza, simpatia ed ironia”, ha dichiarato il Primo Cittadino. “Un abbraccio affettuoso alla moglie Maria e ai suoi cari”.

In fila per l’ultimo saluto a Roma a Maurizio Costanzo

In centinaia si sono messi in fila per dare l’ultimo saluto al grande giornalista, scomparso ieri all’età di 84 anni, che ha fatto la storia della nostra tv. Tanti i personaggi dello spettacolo, della politica e della cultura che gli hanno voluto rendere omaggio. Tra gli altri Barbara Palombelli, l’ex Sindaco di Roma Rutelli, Mara Venier, Gianni Ippoliti, Pierluigi Diaco. E ancora: l’attore Valerio Mastrandrea, e i figli di Costanzo. Ma sono tantissimi anche i cittadini, famiglie ‘comuni’ con bambini per l’ultimo saluto a Costanzo. Accanto alla bara sono stati deposti dei fiori bianchi e alcune corone, tra cui quelle del Comune di Roma e della Regione Lazio.

Maurizio Costanzo è morto: aveva 84 anni

Funerali Maurizio Costanzo: ecco quando e dove

La camera ardente al Campidoglio rimarrà aperta fino alle 18.00. I funerali invece del giornalista si svolgeranno invece dopodomani, lunedì 27 febbraio 2023, alle ore 15.00. Le esequie saranno celebrate presso la Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo.

Dove vederli in tv

La diretta dei funerali di Maurizio Costanzo sarà curata dalle reti Mediaset e con tutta probabilità saranno trasmessi da Canale 5. Ricordiamo che proprio a seguito della scomparsa del conduttore l’emittente ha deciso di cambiare i palinsesti di questo fine settimana mandando in onda, al posto dei programmi originariamente previsti (tra cui C’è posta per te), alcuni speciali in ricordo del giornalista.

Maurizio Costanzo, camera ardente e funerali: ecco dove e quando