Morte Maurizio Costanzo, Maria De Filippi sotto choc: non se l’aspettava

È scioccata. Il dolore è tanto, troppo, per Maria De Filippi che proprio non poteva immaginare che quello che il suo compagno di vita aveva annunciato agli amici come ‘un problemino. Nulla di che’ si trasformasse in una tragedia. Chi ha avuto modo di incontrarla in queste ore ha descritto una donna sotto choc che si è trincerata nel silenzio. Nessun commento, neanche una parola. Ora su tutto prevale un indescrivibile dolore per un dramma che l’ha colta di sorpresa.

Era convalescente dopo aver subito un intervento

L’intervento al quale Maurizio Costanzo era stato sottoposto, era un’operazione chirurgica definita quasi di routine. Lei mattina e sera andava in clinica a trovarlo e anche giovedì sera era andata, come sempre, a salutarlo, a vedere come stava. Niente faceva presagire quello che sarebbe successo poche ore dopo. La notizia ha, quindi, devastato la presentatrice di Amici che nelle ore immediatamente successive alla comunicazione della morte di Costanzo, non ha parole…

Un amore lungo 33 anni e un sodalizio professionale

La loro era un’unione salda che si era consolidata nei 33 anni di convivenza. Un amore importante per entrambi, nel quale lui spesso scherzava sulla morte dicendo: “Questa è la donna che mi terrà la mano quando io morirò”. Un’intesa fatta di quotidianità, di decisioni professionali condivise, dell’adozione del figlio Gabriele 30 anni fa. Un rapporto intenso e solido quello tra Maria e Costanzo costruito nel tempo, attraverso 33 anni di scelte prese insieme.

Dal 1989, quando si erano conosciuti non si erano mai lasciati. Dal 1991 la convivenza e quattro anni dopo il matrimonio in Comune. Da lì un crescendo di emozioni ed esperienze professionali nel quale Costanzo ha visto in Maria del potenziale e vi ha investito, lasciandole, in qualche modo, anche la scena. La De Filippi è protagonista indiscussa della rete ammiraglia di Mediaset con Amici, Uomini e Donne e C’è posta per te. L’intuizione di Costanzo, ancora una volta, si è rivelata esatta…